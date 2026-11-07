ETV Bharat / state

राहुल गांधी ने चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर जताया गहरा शोक, शोक संतप्त परिवार को भेजा संवेदना पत्र

राहुल गांधी ने चंद्रमणि कुलेठी को परिवार को भेजा संवेदना पत्र ( ETV Bharat )

चंबा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. चंद्रमणि कुलेठी के निधन को कांग्रेस संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए राहुल गांधी ने उनके पिता धर्म चंद कुलेठी के नाम शोक संवेदना पत्र भेजकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, दिवंगत चंद्रमणि कुलेठी के संगठन के प्रति समर्पण, निष्ठा, सक्रियता और जनसेवा के भाव को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा. इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रमणि कुलेठी के निवास स्थान पर पहुंचे.

राहुल गांधी ने चंद्रमणि कुलेठी को परिवार को भेजा संवेदना पत्र (ETV Bharat) इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भेजा गया शोक संवेदना पत्र दिवंगत चंद्रमणि कुलेठी के पिता धर्म चंद कुलेठी, माता आशा देवी और उनकी पत्नी कोमल को सौंपा. उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर इस कठिन और दुःखद घड़ी में अपनी संवेदनाएं प्रकट की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. राहुल गांधी ने पत्र में व्यक्त की गहरी संवेदनाएं राहुल गांधी ने अपने संवेदना पत्र में लिखा कि चंद्रमणि कुलेठी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर उनका हृदय अत्यंत व्यथित है. चंद्रमणि कुलेठी ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया. युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता, मेहनत और जनसेवा की भावना उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती थी. राहुल गांधी ने भेजा संवेदना पत्र (ETV Bharat) उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि चंद्रमणि कुलेठी जीवन के अंतिम समय तक पार्टी के कार्यों के प्रति सक्रिय और प्रतिबद्ध रहे. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जिम्मेदारियों को निभाने का उनका जज्बा कांग्रेस परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा. किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और चंद्रमणि कुलेठी ऐसे ही कार्यकर्ताओं में शामिल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगठन में अलग पहचान बनाई. राहुल गांधी ने आगे लिखा कि चंद्रमणि कुलेठी का निधन केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे कांग्रेस संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनका असमय दुनिया से चले जाना एक ऐसी कमी छोड़ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की.