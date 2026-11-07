राहुल गांधी ने चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर जताया गहरा शोक, शोक संतप्त परिवार को भेजा संवेदना पत्र
चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक. परिजनों को पत्र भेजकर व्यक्त की गहरी संवेदवना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:07 PM IST
चंबा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. चंद्रमणि कुलेठी के निधन को कांग्रेस संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए राहुल गांधी ने उनके पिता धर्म चंद कुलेठी के नाम शोक संवेदना पत्र भेजकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, दिवंगत चंद्रमणि कुलेठी के संगठन के प्रति समर्पण, निष्ठा, सक्रियता और जनसेवा के भाव को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा. इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रमणि कुलेठी के निवास स्थान पर पहुंचे.
इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भेजा गया शोक संवेदना पत्र दिवंगत चंद्रमणि कुलेठी के पिता धर्म चंद कुलेठी, माता आशा देवी और उनकी पत्नी कोमल को सौंपा. उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर इस कठिन और दुःखद घड़ी में अपनी संवेदनाएं प्रकट की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की.
राहुल गांधी ने पत्र में व्यक्त की गहरी संवेदनाएं
राहुल गांधी ने अपने संवेदना पत्र में लिखा कि चंद्रमणि कुलेठी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर उनका हृदय अत्यंत व्यथित है. चंद्रमणि कुलेठी ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया. युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता, मेहनत और जनसेवा की भावना उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती थी.
उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि चंद्रमणि कुलेठी जीवन के अंतिम समय तक पार्टी के कार्यों के प्रति सक्रिय और प्रतिबद्ध रहे. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जिम्मेदारियों को निभाने का उनका जज्बा कांग्रेस परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा. किसी भी संगठन की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और चंद्रमणि कुलेठी ऐसे ही कार्यकर्ताओं में शामिल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगठन में अलग पहचान बनाई.
राहुल गांधी ने आगे लिखा कि चंद्रमणि कुलेठी का निधन केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे कांग्रेस संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनका असमय दुनिया से चले जाना एक ऐसी कमी छोड़ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की.
कांग्रेस परिवार के लिए कभी न भरने वाला नुकसान: सुरजीत शर्मा भरमौरी
जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी ने भी चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि चंद्रमणि कुलेठी का असमय चले जाना कांग्रेस परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के दम पर जो पहचान बनाई थी, वह हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में जीवित रहेगी.
उन्होंने कहा कि चंद्रमणि कुलेठी केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि संगठन के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना रखने वाले ऐसे युवा नेता थे, जिन्होंने पार्टी के लिए पूरी सक्रियता के साथ कार्य किया. युवा कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जिस लगन और प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाई, उसे संगठन लंबे समय तक याद रखेगा.
एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा, "किसी भी संगठन के लिए उसके समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है. चंद्रमणि कुलेठी ने अपने कार्यों और व्यवहार से कार्यकर्ताओं के बीच जो स्थान बनाया था, वह हमेशा कायम रहेगा. उनका असमय निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए गहरा आघात है, जिन्होंने उनके साथ संगठनात्मक और सामाजिक जीवन में समय बिताया".
दुःख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है कांग्रेस संगठन
सुरजीत शर्मा भरमौरी ने शोक संतप्त परिवार को भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि किसी अपने को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. विशेषकर परिवार के लिए यह क्षति अत्यंत असहनीय है. ऐसे समय में परिवार को सांत्वना देना आसान नहीं होता, लेकिन कांग्रेस संगठन अपने साथी और उनके परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा.
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