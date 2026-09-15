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राहुल गांधी दुखी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, 'बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें'

बिहार में बाढ़ से तबाही को लेकर राहुल गांधी ने दुख जताया. उन्होंने कांग्रेस नेता से पीड़ितों की मदद करने की अपील की.

Rahul Gandhi On Bihar Flood
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 11:35 AM IST

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पटना: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती समेत कई नदियां अलग-अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के 15 जिलों के 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में करीब 47.92 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता की अपील की है.

बिहार की बाढ़ पर क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है."

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें. साथ ही, सरकार और प्रशासन से अपेक्षा है कि वो राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी तत्परता के साथ चलाकर प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता जल्द से जल्द पहुंचाए."

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राहत-बचाव कार्य में जुटी टीम (ETV Bharat)

बिहार में बाढ़, केन्द्र पर भड़के तेजस्वी

इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने पूछा कि, गुजरात के लिए आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई लेकिन बिहार के लिए क्या किया? तेजस्वी ने कहा कि, बिहार को मदद तो दूर मुख्यमंत्री से फोन पर बात तक नहीं की.

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बिहार में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

''कुछ साल पहले गुजरात में बाढ़ आई तो पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया, 500 करोड़ का पैकेज मिला. राहत और बचाव के लिए आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई. पीड़ितों को मुआवजा दिया गया. लेकिन बिहार में बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन सहायता तो छोड़िए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है.'' - तेजस्वी यादव, नेता आरजेडी

बिहार में 48 लाख, 15 जिले बाढ़ से प्रभावित

बिहार में 47.92 लाख लोग और 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. जल संसाधन विभाग के अनुसार, गंडक नदी डुमरिया घाट, कोसी नदी बलतारा और कुर्सेला, बूढ़ी गंडक खगड़िया, गंगा नदी दीघा, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. इसके अलावा पुनपुन नदी श्रीपालपुर, बागमती नदी बेनीबाद तथा घाघरा नदी दरौली और गंगपुर सिसवन में भी खतरे के निशान से ऊपर है.

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बिहार में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न जिलों में 1,245 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 73.30 लाख थाली भोजन उपलब्ध कराया गया है. वहीं, 13 राहत शिविरों में 12,260 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

Bihar Flood
बिहार में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अब तक करीब 3.50 लाख पॉलीथीन शीट, 57,100 ड्राई राशन पैकेट और करीब 1,400 फूड पैकेट वितरित किए जा चुके हैं. आबादी के निष्क्रमण और आवागमन को सुगम बनाने के लिए 1,840 नावों का परिचालन किया जा रहा है. पशुपालकों की मदद के लिए अब तक 11,204 क्विंटल पशुचारा भी वितरित किया गया है.

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