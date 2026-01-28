ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता केस में बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने खारिज की याचिका

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने बताया कि विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए ने याचिका को अस्वीकार कर दिया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) (Photo credit: IANS)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:29 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 9:58 PM IST

लखनऊ : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े केस में बड़ी राहत मिली है. लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजीएम आलोक वर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाया है.

आठ दिनों तक यह सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता और भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने बताया कि विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए ने याचिका को अस्वीकार कर दिया है. आगे की कार्यवाही करते हुए हम रिवीजन पिटिशन कोर्ट में दाखिल करेंगे.

ब्रिटिश नागरिकता का क्या है विवाद?: एस. विग्नेश शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी ने 2003 में लंदन में पंजीकृत एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था. वादी के अनुसार, इस मामले के साक्ष्य उन्होंने सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा को सौंपे हैं, जो फिलहाल मामले की जांच कर रही है. विग्नेश ने यह भी दावा किया कि वे प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्वाचन को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं.

सुरक्षा कारणों से बदली कोर्ट: याचिकाकर्ता और भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि रायबरेली में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया था कि रायबरेली कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस समर्थकों ने भारी नारेबाजी कर कार्यवाही बाधित की थी. वादी ने दावा किया कि उन पर हमले की साजिश रची गई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा PSO मुहैया कराई गई है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है. वादी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था.



January 28, 2026 at 9:58 PM IST

