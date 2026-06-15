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पंचायत-निकाय रण : राहुल की युवा यात्रा से पहले भाजपा का चुनावी काउंटर प्लान, जानि क्या है खास...

राहुल गांधी की प्रस्तावित युवा यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए गोरा ने कहा कि भाजपा किसी भी राजनीतिक अभियान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है, लेकिन जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि काम और परिणाम से जुड़ रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब युवाओं की याद आ रही है, लेकिन उस वक्त वह कहां चले गए थे जब उनकी सरकार में 18-18 पेपर लीक हुए. कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के दबाव के बीच युवाओं ने आत्महत्या की.

राहुल गांधी दिखावे की राजनीति करते हैं : भाजपा ने पंचायत और निकाय चुनावों में युवा मोर्चा को सक्रिय भूमिका देने की भी रणनीति बनाई गई है. शंकर गोरा ने कहा कि भाजपा संगठन ने प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, वैचारिक संवाद और संगठनात्मक कार्यशैली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भविष्य का नेतृत्व तैयार किया जा सके.

पार्टी युवा संपर्क अभियान, पंचायत स्तर तक बूथ नेटवर्क सक्रिय करने, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद और स्थानीय नेतृत्व को मैदान में उतारने पर जोर दे रही है. साथ ही कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी और संगठन के मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाते हुए भाजपा विकास, सुशासन और स्थानीय मुद्दों को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. भाजपा ने राहुल गांधी को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक, कोंचिंग संस्थानों में आत्महत्या जैसे युवाओं के मुद्दों के जरिए भी घेरने में जूट गई है.

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के जरिए एक बार फिर राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए कोटा में युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं. राहुल गांधी के प्रस्तावित युवा संवाद यात्रा को भाजपा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही है. ऐसे में भाजपा की रणनीति राहुल गांधी के नैरेटिव का जवाब संगठन और सरकार दोनों स्तर पर देने की रह सकती है.

पूर्ववर्ती सरकार के समय राहुल गांधी ने इन युवाओं को सड़कों पर धक्के खाना के लिए क्यों अकेला छोड़. आज सिर्फ वह दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन युवा अच्छे से समझ चुका है. युवाओं ने कांग्रेस को पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में उन्हें जवाब दिया है और आने वाले पंचायत निकाय चुनाव में भी युवा उन्हें पूरी तरीके से खारिज करेगा. गोरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने युवाओं के हितों में पेपर लीक पर नकेल कसते हुए कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है. युवा अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी है जो उनके हितों की रक्षा कर रही है.

चुनावी माहौल के बीच युवाओं पर फोकस : भाजपा युवा मोर्चा अब केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहकर संगठन विस्तार, युवा संपर्क और सरकार की योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने के अभियान पर फोकस कर रहा है. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल चुनाव केंद्रित नहीं, बल्कि युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की सोच पर आधारित है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में युवाओं के बीच कई स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नए युवाओं को पार्टी और संगठन से जोड़ना तथा उन्हें नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराना है.

पढ़ें : प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से सीधे बात करेंगे राहुल गांधी, 17 जून को कोटा से करेंगे राष्ट्रव्यापी संवाद की शुरुआत

गोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे '12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के' अभियान के तहत 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में युवा संवाद, कॉलेज संपर्क, खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनभागीदारी आधारित आयोजन किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं, स्टार्टअप, कौशल विकास, रोजगार और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश में 'बूथ टू यूथ संपर्क अभियान' को भी गति दी है. इसके तहत गांव और बूथ स्तर तक युवाओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है. भर्ती प्रक्रियाओं, रोजगार, सरकारी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

चुनावी काउंटर प्लान :

17 जून से कोटा में राहुल गांधी का युवा संवाद कार्यक्रम.

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले युवाओं पर राजनीतिक फोकस.

भाजपा का फोकस: युवा + संगठन + सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मॉडल.

'12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' अभियान के जरिए युवा संपर्क.

'बूथ टू यूथ' अभियान से गांव स्तर तक पहुंच बनाने की रणनीति.

कॉलेज संपर्क, खेल और जनभागीदारी कार्यक्रमों पर जोर.

युवा मोर्चा को पंचायत चुनाव में सक्रिय भूमिका.

पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान से युवा नेतृत्व तैयार करने पर फोकस.

भाजपा का दावा- युवाओं को चुनाव नहीं, विकास से जोड़ने की कोशिश.

युवाओं के भरोसे राजनीति जमीन : राजनीतिक रूप से देखें तो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में युवा केंद्र में रहने वाले हैं. एक तरफ भाजपा युवाओं को संगठन, सरकार की योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून से कोटा में युवा संवाद यात्रा के जरिए युवाओं के बीच पहुंचने की तैयारी में हैं. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले दोनों दल युवाओं को अपने राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश में मुकाबला केवल चुनावी सभाओं का नहीं, बल्कि युवाओं के भरोसे, संवाद और जमीनी पहुंच का भी दिखाई देगा.