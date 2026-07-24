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रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगा भाजयुमो ने पूछा ये सवाल, कांग्रेस ने दिया ये जवाब

रायबरेली में पोस्टर चर्चा में, भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने-सामने.

rahul gandhi poster put up in raebareli bjym asks question congress responds
रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगा भाजयुमो ने पूछा ये सवाल. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:36 AM IST

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रायबरेली:​ रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 3 होर्डिंग्स चर्चा का विषय बन गया है. हरचंदपुर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (भाजयुमो) की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है. कांग्रेस ने भी इस पोस्टर को लेकर मोर्चा खोल दिया है.

जानकारी के अनुसार कस्बे के प्रमुख स्थलों और चौराहों पर कुल तीन बड़ी होर्डिंग्स (पोस्टर) लगाई गई हैं. इन पोस्टरों को भाजपाइयों ने गुरुवार की रात को लगाया. इसके बाद होर्डिंग की तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी.
​इन विवादित पोस्टरों को भाजयुमो के हरचंदपुर मंडल अध्यक्ष हर्षित सिंह तोमर ने लगवाया है. पोस्टरों में सीधे तौर पर राहुल गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें "छात्र विरोधी चेहरा" करार दिया गया है. होर्डिंग्स के जरिए रायबरेली के सांसद से युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर सीधे सवाल दागे गए हैं.

इन तीनों होर्डिंग्स पर लिखा गया है "पूछता है, रायबरेली का युवा..."इसके अलावा होर्डिंग्स में ​शायराना तंज कस्ते हुए लिखा हैं "ज़मीर के आगे कोई समझौता नहीं होता, जब सच हुंकार भरे, तब सन्नाटा नहीं होता, जो झूठ फैलाकर सत्ता पाने का ख्वाब देखें, उनके हर छलावे का जवाब दिए अंत नहीं होता. वहीं ​कार्यकाल पर सवाल दागते हुए पोस्टर पर लिखा जिले के सांसद होने के नाते राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया ?​ इतना ही नहीं पोस्टर पर जंतर मंतर का जिक्र करते हुए लिखा गया हैं की आंदोलन और राजनीति पर घेराबंदी करते हुए राहुल गांधी का छात्र विरोधी चेहरा आंदोलन में शामिल होने के बजाए अपना अलग मंच बनाकर कर रहे सियासी नौटंकी.

कांग्रेस ने दिया कड़ा जवाब: हरचंदपुर कस्बे के प्रमुख चौराहों पर गुरुवार रात लगीं इन होर्डिंग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने पोस्टरबाजी को भाजपा की बौखलाहट बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों में राहुल गांधी और पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है, जिससे केंद्र सरकार असहज है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंकज तिवारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर पर कहा कि यह उनकी राजनीतिक संस्कृति और आचरण को दर्शाता हैं. उनका दावा है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की पोस्टरबाजी से भाजपा अपनी राजनीतिक कमजोरी छिपाने का प्रयास कर रही है.

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