और भीड़ को चीरती आवाज आई.. राहुल जी, जीतू पटवारी ने कांग्रेस खत्म कर दी है
इंदौर में राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ता से मिलने का एक वीडियो तेजी से हो रहा सर्कुलेट. जिसमें एक कार्यकर्ता बोलते हुए न आ रहा- राहुल जी जीतू पटवारी ने कांग्रेस खत्म कर दी .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 8:34 PM IST
भोपाल: चार घंटे के लिए दौरे पर इंदौर आए कांग्रेस नेता राहुल गाधी ने जितनी भी गर्मजोशी से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की हो. और पूरे दौरे में जीतू पटवारी उनके साथ साये की तरह साथ चले हों. लेकिन कांग्रेस की यही खूबी है कि पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज आलाकमान तक पहुंचाने का जरिया खोज ही लेता है. इंदौर में भागीरथपुरा के दौरे से इतर भी राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक भागती कार है. कार के पीछे बदहवास दौड़ते कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस भीड़ को चीरती एक आवाज़ है.
इंदौर में जीतू की शिकायत ऐसे हवा हवाई
इंदौर में राहुल गाधी पहुंचे तो थे भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिलने, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओ को भी तो मन की कहनी थी. हांलाकि इस पूरे दौरे में इन कार्यकर्ताओं से संवाद का कोई कार्यक्रम नहीं था. चार घंटे के टाइट शेड्यूल में राहुल गांधी का पूरा समय इंदौर के भागीरथपुरा के मरीजों और मृतकों के परिजनों के लिए तय था. लेकिन इसमें भी काग्रेस के एक नेता ने अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया.
इंदौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकले थे. वहां हाथों मे बैनर-पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ था. तभी कांग्रेस नेता गजेन्द्र वर्मा राहुल गांधी के नजदीक पहुंचे और टाइट सिक्योरिटी में भी लगभग चिल्लाते हुए बोले- राहुल जी जीतू पटवारी ने कांग्रेस खत्म कर दी है.
जीतू के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस लोकसभा में जीरो पर आई
असल में जीतू पटवारी को युवा चेहरे के तौर पर अध्यक्ष पद पर लाया गया था. हालांकि विधानसभा चुनाव में वह हार गए. फिर लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कांग्रेस से बीजेपी की ओर भगदड़ मची रही. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पवन देवलिया कहते हैं, जीतू पटवारी को राहुल गांधी बहुत उम्मीदों से लाए थे. लेकिन पहला झटका तब लगा जब वे विधानसभा चुनाव हार गए.
वहीं लोकसभा चुनाव उनका लिटमस टेस्ट था. उसमें पहली बार ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीरो पर आ गई. दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे दिग्गज अपनी सीट भी नहीं बचा सके. दूसरा इस दरमियान बड़ी तादाद में कांग्रेस से बीजेपी में जाने की होड़ मची. जीतू पटवारी युवा एनर्जेटिक नेता हैं लेकिन कांग्रेस की जरूरत कार्यकर्ताओं की जमीनी मजबूती है और उसके लिए जमीन पर रहना जरूरी है.