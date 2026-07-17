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दिवंगत नेता अमर मेहता के परिजनों से मिले राहुल गांधी, दिया हर संभव मदद का भरोसा, कल हुई थी मौत

अमर मेहता कल राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे, तभी कार्यक्रम स्थल पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी.

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अमर मेहता के परिजनों से मिले राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 4:48 PM IST

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देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पार्टी के दिवंगत नेता अमर मेहता के घर पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए अपना दु:ख व्यक्त किया. राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया.

राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक राजकुमार, कांग्रेस नेता मोहन काला और कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद के साथ ही कई पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे.

कांग्रेस नेता मोहन काला ने कहा कि कल एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अमर मेहता घायल हो गए थे. उपचार के दौरान अमर मेहता का निधन हो गया था. आज 17 जुलाई शुक्रवार को राहुल गांधी जैसे ही देहरादून पहुंचे सबसे पहले उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मुलाकात की और उनके घर पहुंच कर अमर मेहता को पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी.

दिवंगत नेता अमर मेहता के परिजनों से मिले राहुल गांधी (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता मोहन काला ने बताया कि राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों को आश्वासन दिया है कि पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ है. राहुल गांधी ने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस तत्परता से उनके साथ रहेगी. परिजनों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी मसूरी रोड स्थित एक होटल के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर बैठक कर रहे हैं. उसके बाद राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों के साथ पेपर लीक मामले को लेकर संवाद करने जा रहे हैं.

बता दें कि अमर मेहता कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे. आज जहां बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है, वहीं पर कल 16 जुलाई को कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान अमर मेहता के साथ एक हादसा हो गया. लोहे का गार्डर से अमर मेहता के सिर पर गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आनन-फानन में उन्हें पास के प्राइवेड हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान अमर मेहता की मौत हो गई थी.

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