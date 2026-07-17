दिवंगत नेता अमर मेहता के परिजनों से मिले राहुल गांधी, दिया हर संभव मदद का भरोसा, कल हुई थी मौत
अमर मेहता कल राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे, तभी कार्यक्रम स्थल पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 4:48 PM IST
देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पार्टी के दिवंगत नेता अमर मेहता के घर पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए अपना दु:ख व्यक्त किया. राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया.
राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक राजकुमार, कांग्रेस नेता मोहन काला और कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद के साथ ही कई पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे.
कांग्रेस नेता मोहन काला ने कहा कि कल एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अमर मेहता घायल हो गए थे. उपचार के दौरान अमर मेहता का निधन हो गया था. आज 17 जुलाई शुक्रवार को राहुल गांधी जैसे ही देहरादून पहुंचे सबसे पहले उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मुलाकात की और उनके घर पहुंच कर अमर मेहता को पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी.
कांग्रेस नेता मोहन काला ने बताया कि राहुल गांधी ने अमर मेहता के परिजनों को आश्वासन दिया है कि पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ है. राहुल गांधी ने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस तत्परता से उनके साथ रहेगी. परिजनों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी मसूरी रोड स्थित एक होटल के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर बैठक कर रहे हैं. उसके बाद राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों के साथ पेपर लीक मामले को लेकर संवाद करने जा रहे हैं.
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने स्वर्गीय श्री अमर मेहता के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया।— Congress (@INCIndia) July 17, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के… pic.twitter.com/ZcMrcSdiK8
बता दें कि अमर मेहता कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे. आज जहां बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है, वहीं पर कल 16 जुलाई को कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान अमर मेहता के साथ एक हादसा हो गया. लोहे का गार्डर से अमर मेहता के सिर पर गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आनन-फानन में उन्हें पास के प्राइवेड हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान अमर मेहता की मौत हो गई थी.
कांग्रेस के समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री अमर मेहता जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने उनके परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं तथा इस कठिन समय में परिवार का ढांढस बंधाया।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) July 17, 2026
स्वर्गीय श्री अमर मेहता जी लंबे समय तक कांग्रेस… pic.twitter.com/9bXwPG0lNK
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