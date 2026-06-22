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राहुल की पाठशाला से 2028 का पाठ, 41 जिला अध्यक्षों को जीत का मंत्र, हार का हिसाब और सत्ता वापसी का प्लान

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2028 के लिए तैयारी में जुट गई है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Congress meeting in Raipur
रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 7:54 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: विधानसभा चुनाव में अभी दो साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का बिगुल अभी से फूंक दिया है. अभनपुर में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी 41 जिला अध्यक्षों को जीत का फॉर्मूला पढ़ाकर लौट चुके हैं. 2023 की हार का विश्लेषण, गुटबाजी पर लगाम, मोदी सरकार के 12 साल और साय सरकार के ढाई साल का राजनीतिक लेखा-जोखा, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. सवाल यह है कि क्या राहुल की यह पाठशाला कांग्रेस को 2028 में सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता दिखा पाएगी?

राहुल की क्लास खत्म, अब मैदान में परीक्षा

अभनपुर में 20 जून से शुरू हुआ कांग्रेस का संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर अभी जारी है और 29 जून तक चलेगा. हालांकि 21 जून को राहुल गांधी यहां पहुंचकर जिला अध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण दे चुके हैं. राहुल गांधी ने संगठन की मजबूती, जनता से जुड़ाव और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. अब कांग्रेस नेतृत्व की नजर इस बात पर है कि जिला अध्यक्ष इन सीखों को अपने-अपने जिलों में किस तरह जमीन पर उतारते हैं.

41 जिला अध्यक्ष बने कांग्रेस की नई रणनीति के केंद्र

इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 41 ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष शामिल हैं. कांग्रेस इन्हें सिर्फ संगठनात्मक पदाधिकारी नहीं बल्कि आगामी चुनावी लड़ाई के कमांडर के रूप में तैयार कर रही है. पार्टी का मानना है कि बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है.

राहुल गांधी ने दिया संगठन मजबूत करने का मंत्र

प्रशिक्षण के दौरान राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनसंपर्क बढ़ाने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया. साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाने और कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी.

इन मुद्दों पर रहा सबसे ज्यादा फोकस

  1. शिविर में जिला अध्यक्षों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं
  2. केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ाना
  3. बेरोजगारी, महंगाई और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन को मजबूत करना
  4. हर जिले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रणनीति बनाना
  5. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित रखना
  6. भाजपा के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की तैयारी करना

मोदी के 12 साल और साय सरकार के ढाई साल पर अलग प्लान

सूत्रों के मुताबिक प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को क्षेत्रवार और मुद्दावार रणनीति समझाई गई. आदिवासी इलाकों, शहरी क्षेत्रों, नगरीय निकायों और पंचायत स्तर के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही मोदी सरकार के 12 वर्षों और विष्णुदेव साय सरकार के ढाई साल के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक अभियान चलाने की रूपरेखा भी बताई गई है.

क्या 2023 की हार का पोस्टमार्टम कर रही है कांग्रेस?

2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पार्टी के लिए बड़ा झटका थी. सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी. चुनाव के बाद संगठन की कमजोरी, बूथ प्रबंधन की कमी और आंतरिक मतभेद जैसे कई कारण सामने आए. माना जा रहा है कि अभनपुर का यह प्रशिक्षण शिविर उसी हार से सबक लेकर संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है.

गुटबाजी पर सबसे बड़ा संदेश

कांग्रेस लंबे समय से अलग-अलग शक्ति केंद्रों और गुटबाजी की चर्चाओं से घिरी रही है. कई बार नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से भी सामने आए. ऐसे में राहुल गांधी की इस पाठशाला को संगठन को एकजुट करने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है. संदेश साफ है कि व्यक्तिगत राजनीति नहीं, बल्कि संगठन सर्वोपरि होना चाहिए.

जिला अध्यक्षों की बढ़ सकती है ताकत

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में जिला अध्यक्षों की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो सकती है. स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता की नब्ज को समझने में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसलिए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय नेतृत्व को भी ज्यादा महत्व देने की तैयारी में दिखाई दे रही है.

क्या कांग्रेस ने अभी से फूंक दिया 2028 का बिगुल?

विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस की गतिविधियां बता रही हैं कि पार्टी इंतजार के मूड में नहीं है. राहुल गांधी की मौजूदगी, लगातार चल रहा प्रशिक्षण शिविर और जिला अध्यक्षों को दी जा रही जिम्मेदारियां संकेत देती हैं कि कांग्रेस 2028 की लड़ाई के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है.

अभनपुर में चल रहा यह प्रशिक्षण शिविर अब सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीतिक रणनीति का केंद्र बन गया है. राहुल गांधी अपना पाठ पढ़ाकर लौट चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा अब 41 जिला अध्यक्षों की है. सवाल यही है कि क्या 2023 की हार से मिले सबक, गुटबाजी पर नियंत्रण और संगठन की नई रणनीति कांग्रेस को 2028 में सत्ता वापसी का रास्ता दिखा पाएगी, या फिर यह पाठशाला भी सिर्फ एक राजनीतिक अभ्यास बनकर रह जाएगी?

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