रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' बोल फंसे राहुल गांधी: दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन- बताया पूरे समुदाय का अपमान
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया.
Published : February 4, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है. दरअसल, बुधवार को दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को "गद्दार दोस्त" कहा. इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को "देश का दुश्मन" कहा. इसके बाद भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की शब्दावली पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे सिख समुदाय का अपमान बताया.
वहीं, दिल्ली भाजपा प्रदेश के अलग-अलग मोर्चे ने अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसमें सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए. बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.
#WATCH दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा," जिसके लिए रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार है वैसे हम राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी।" https://t.co/Jud77NGtTk pic.twitter.com/cwXsqL7CDn— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2026
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, ''केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी द्वारा अपमानजक बयान दिया गया है. कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं. कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है. राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है. राहुल को इस्तीफा देना होगा.''
#WATCH दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कहा, " कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी… pic.twitter.com/9P3JCOnk20— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2026
यह है पूरा मामला
बता दें कि तीन बार के सांसद और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे. यह बातचीत तब हुई जब कांग्रेस सांसद मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. जब बिट्टू पास से गुजरे तो राहुल गांधी ने कहा, "देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है. इसका चेहरा देखो." फिर उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे. बिट्टू ने कहा, "तुम गद्दार हो और देश के दुश्मन हो, जो रोज सेना और देश के बारे में बुरा बोलते हो. एक सरदार गांधी परिवार के वंशज, सिखों के हत्यारे से कभी हाथ नहीं मिलाएगा'."
#WATCH | Delhi: As Union MoS Ravneet Singh Bittu passes by the protesting Congress MPs at Makar Dwar, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " here is a traitor walking right by. look at the face..."— ANI (@ANI) February 4, 2026
lop rahul gandhi offered to shake his hands, saying, "hello brother, my traitor… pic.twitter.com/5wMgjM8KAW
ये भी पढ़ें: