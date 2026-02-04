ETV Bharat / state

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया.

दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन
दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 6:15 PM IST

नई दिल्ली: संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है. दरअसल, बुधवार को दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को "गद्दार दोस्त" कहा. इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को "देश का दुश्मन" कहा. इसके बाद भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की शब्दावली पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे सिख समुदाय का अपमान बताया.

वहीं, दिल्ली भाजपा प्रदेश के अलग-अलग मोर्चे ने अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसमें सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए. बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, ''केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी द्वारा अपमानजक बयान दिया गया है. कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं. कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है. राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है. राहुल को इस्तीफा देना होगा.''

यह है पूरा मामला

बता दें कि तीन बार के सांसद और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे. यह बातचीत तब हुई जब कांग्रेस सांसद मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. जब बिट्टू पास से गुजरे तो राहुल गांधी ने कहा, "देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है. इसका चेहरा देखो." फिर उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे. बिट्टू ने कहा, "तुम गद्दार हो और देश के दुश्मन हो, जो रोज सेना और देश के बारे में बुरा बोलते हो. एक सरदार गांधी परिवार के वंशज, सिखों के हत्यारे से कभी हाथ नहीं मिलाएगा'."

