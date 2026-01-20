ETV Bharat / state

राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र दौरा, हुड्डा बोले- "उत्तराखंड-हरियाणा के जिलाध्यक्षों से करेंगे आगामी रणनीति पर चर्चा"

राहुल गांधी कल कुरुक्षेत्र में संगठनात्मक बैठक करेंगे. इस दौरान राहुल उत्तराखंड और हरियाणा के जिलाध्यक्षों से चर्चा करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 4:53 PM IST

चंडीगढ़: राहुल गांधी बुधवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर आ रहे हैं. इसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है. राहुल के दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान भूपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं. वहां वे उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक चर्चा करेंगे. पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे."

20 कमेटियों के गठन से संगठन को मिली मजबूती: हुड्डा ने कहा कि, "प्रदेश में कांग्रेस की 20 कमेटियों का गठन कर दिया गया है और आने वाले समय में संगठन का और विस्तार किया जाएगा." उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जहां हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है. कुरुक्षेत्र में चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई नया प्रयोग नहीं है, इससे संगठनात्मक भावना और अनुशासन मजबूत होता है."

राहुल गांधी कल कुरुक्षेत्र में संगठनात्मक बैठक करेंगे (ETV Bharat)

अग्निवीर योजना युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक: अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार की घोषणा पर हुड्डा ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "अग्निवीरों को न तो स्थायी नौकरी मिलती है और न ही पेंशन, यह युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा मजाक है. सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जमीन पर कुछ नहीं है."

"भाजपा अंदर से टूटी-फूटी पार्टी" : राव इंद्रजीत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि, "भाजपा अंदर से बिखरी हुई पार्टी है.वहां किसी की नहीं सुनी जाती. अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता की भी पार्टी में कोई नहीं सुनता, इसलिए इस तरह के बयान आते रहते हैं."

चंडीगढ़ पर हरियाणा सरकार का रुख साफ नहीं: हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि चंडीगढ़ हरियाणा का है या नहीं. अनुसूचित जाति के लोगों को हरियाणा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और हाईकोर्ट में सरकार खुद कहती है कि चंडीगढ़ हमारी टेरिटरी नहीं है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है."

नौकरियों में हुए घोटाले: नौकरियों के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि, "प्रदेश में दो लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. भाजपा ने जितनी भर्तियों का वादा किया था, उतनी की ही नहीं.हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं और दूसरे राज्यों के युवाओं को दी जा रही हैं. यहां तक कि एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं है. अगले साल पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी."

