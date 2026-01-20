ETV Bharat / state

राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र दौरा, हुड्डा बोले- "उत्तराखंड-हरियाणा के जिलाध्यक्षों से करेंगे आगामी रणनीति पर चर्चा"

चंडीगढ़: राहुल गांधी बुधवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर आ रहे हैं. इसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है. राहुल के दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान भूपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं. वहां वे उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक चर्चा करेंगे. पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे."

20 कमेटियों के गठन से संगठन को मिली मजबूती: हुड्डा ने कहा कि, "प्रदेश में कांग्रेस की 20 कमेटियों का गठन कर दिया गया है और आने वाले समय में संगठन का और विस्तार किया जाएगा." उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जहां हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है. कुरुक्षेत्र में चल रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई नया प्रयोग नहीं है, इससे संगठनात्मक भावना और अनुशासन मजबूत होता है."

राहुल गांधी कल कुरुक्षेत्र में संगठनात्मक बैठक करेंगे (ETV Bharat)

अग्निवीर योजना युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक: अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार की घोषणा पर हुड्डा ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "अग्निवीरों को न तो स्थायी नौकरी मिलती है और न ही पेंशन, यह युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा मजाक है. सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जमीन पर कुछ नहीं है."