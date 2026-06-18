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राहुल गांधी को सुनने पहुंचे स्टूडेंट ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया, किसी ने बताया पॉलिटिकल तो किसी को दिखी उम्मीद की किरण

​कोटा में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र संवाद कर अभियान की शुरुआत की. संवाद पर स्टूडेंट्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी.

कोटा में राहुल गांधी का ‘छात्र संवाद’
कोटा में राहुल गांधी का ‘छात्र संवाद’ (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 7:37 AM IST

7 Min Read
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कोटा : चिकित्सा शिक्षा की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा 'नीट' (NEET) को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में बुधवार शाम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा शहर पहुंचे. राहुल गांधी ने यहां नीट पेपर लीक के गंभीर मामले को लेकर देशव्यापी अभियान की शुरुआत की और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया. इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद कोटा में रहकर तैयारी कर रहे देश भर के छात्र-छात्राओं के बीच से बेहद मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई.

जहां कुछ विद्यार्थियों ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह सही और समय की मांग बताया, वहीं कई छात्रों ने इस पूरे आयोजन के तौर-तरीकों और इसके पीछे की राजनीति पर गहरे सवाल खड़े किए हैं. कुछ छात्रों का कहना था कि राहुल गांधी को उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए थी, उनके भी कुछ मुद्दे हैं. स्टूडेंट्स ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात राहुल गांधी करके गए हैं. पांच परीक्षाओं की तैयारी में भारतीय विद्यार्थियों के खर्च होने वाले पैसे का अनुमान लगाते हुए उन्होंने इसकी तुलना करते हुए कहा कि यह खर्च देश के पांच महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर है. हालांकि स्टूडेंट्स ने उनकी बात पर शंका भी जताई हैं.

राहुल गांधी को सुनने पहुंचे स्टूडेंट ने यह दी प्रतिक्रिया (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

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स्टेशन इलाके से आए एक छात्र मोहित मीणा ने बेबाकी से अपनी राय बताते हुए कहा, "राहुल गांधी ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वे यहां कोई पॉलिटिकल (राजनीतिक) बात नहीं करेंगे. लेकिन जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, उनका पूरा भाषण और चर्चा पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग गई. वे केवल सत्ता पक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप की बातें करके चले गए.

​एक अन्य छात्र मोहित मीणा ने भी इस बात की पुष्टि की कि कार्यक्रम में मूल रूप से नीट और जेईई की तैयारी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स की संख्या बेहद उंगलियों पर गिनने लायक थी. मंच के सामने कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य सामान्य युवाओं की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी. हालांकि, मोहित ने यह जरूर माना कि राहुल गांधी की कुछ बातों ने छात्रों को प्रेरित किया. राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि आज का सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां डॉक्टर और इंजीनियर बनना केवल अमीरों के बच्चों के बस की बात रह गई है, क्योंकि इन बड़ी परीक्षाओं में चयन का अनुपात (Selection Ratio) महज एक प्रतिशत के आसपास ही है. राहुल गांधी ने युवाओं से यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के इस मानसिक और व्यवस्थागत चक्रव्यूह से बाहर आने का आह्वान किया.

विद्यार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
विद्यार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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राजनीति नहीं नीट के लिए आए थे राहुल गांधी : बिहार से कोटा की तलवंडी इलाके में रहकर बीते 1 साल से तैयारी कर रहे तलवंडी निवासी तौसीफ आजम कहते है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं नीट के लिए आए थे. तौसीफ ने कहा, "राहुल गांधी यहां राजनीति चमकाने नहीं, बल्कि हम नीट के पीड़ित विद्यार्थियों के दर्द को समझने आए थे. परीक्षा लीक होने और रद्द होने के बाद देश में जिस तरह से अवसाद में आकर विद्यार्थी सुसाइड (आत्महत्या) कर रहे हैं, उस गंभीर विषय को उन्होंने उठाया है. ​तौसीफ ने देश की मौजूदा व्यवस्था पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा तो करते हैं, लेकिन वहां की बेहतरीन व्यवस्थाएं भारत में लागू नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर विदेशों में नदियां बिल्कुल साफ-सुथरी रहती हैं, जबकि हमारे देश में नदियां आज भी प्रदूषित हैं.

हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन हमसे बात करते: ​आकांक्षा और उनकी बहन अक्षरा ने इस छात्र संवाद की प्रामाणिकता पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि जिन बच्चों को राहुल गांधी के साथ बातचीत के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था, वे पहले से पूरी तरह 'प्रिपैर्ड' यानी तैयार करके लाए गए थे. आकांक्षा ने कहा, "जब एक आम छात्र अपनी आपबीती बताता है, तो वह भावुक हो जाता है और इतनी फराटेदार भाषा में नहीं बोल पाता जैसा मंच पर हो रहा था. अगर राहुल गांधी वाकई हमारे आंसू पोंछने आए थे, तो उन्हें रैंडमली किसी भी छात्र से बात करनी चाहिए थी. राहुल गांधी हमारे लिए आए थे तो हमारी बात सुनाई चाहिए थी. आकांक्षा की बहन अक्षरा का कहना है कि मेरी बहन पढ़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अब नहीं पढ़ पा रही है. केवल उम्मीद लेकर चल रही है कि कुछ हो जाएगा. मेरी मां रोज उसको ट्रोल करती है और कहती है कि तेरे साथ वाले बच्चे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है.

कार्यक्रम में मौजूद लोग और स्टूडेंट
कार्यक्रम में मौजूद लोग और स्टूडेंट (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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आकांक्षा यादव नीट यूजी के 3 साल से तैयारी कर रही है, उनका कहना है कि इस बार उनका नंबर आ जाता है, लेकिन पेपर लीक हो गया था. उन्होंने यह जरूर कहा कि राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, जबकि देश के अन्य नेता इस पर चुप हैं. वह हमारे सपोर्ट करने के लिए आगे हैं, जब नीट परीक्षा को लेकर सभी लोग विरोध कर रहे थे. आकांक्षा के मुताबिक इस बार उनका स्कोर काफी अच्छा था, 3 मई को परीक्षा के बाद उन्हें लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा. पूरा प्रेशर भी रिलीज हो गया था और 3 साल के लूप से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पता लगा पेपर लीक हो गया. अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि तनावपूर्ण बातें दिमाग में आती हैं.

छात्र मोहित मीणा की राय इससे बिल्कुल अलग थी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी पूरी तरह से पॉलिटिकल बात की है, इतने लोगों के इतने पैसे पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, सरकार उस पैसे का अलग जगह पर यूज कर रही है. मुख्य बात यह है कि उनका मुद्दा था कि स्टूडेंट से बात करेंगे, लेकिन केवल पांच स्टूडेंट से ही बात की है. एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात कर ली. मेरा यह मानना है कि पांच स्टूडेंट पूरे इंडिया के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वे नहीं बता सकते हैं. सब की प्रॉब्लम से अलग-अलग होती है.

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