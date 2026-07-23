पंकज चौधरी बोले- राहुल गांधी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं राजनीति
पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से नीट मामले के आरोपितों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 3:54 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विपक्ष द्वारा लोकसभा ना चलने को लेकर खिलाफत की है. राहुल गांधी युवाओं की आड़ लेकर देश की व्यवस्था को चलने से रोकना चाहते हैं. इसीलिए लगातार सदन की जगह सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से नीट मामले के आरोपितों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है. हर तरह से चर्चा को तैयार विपक्ष सदन को चलने देगा तभी चर्चा हो सकेगी.
भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित स्पर्श वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित और सह मीडिया प्रभारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर हैं.
उन्होंने कहा कि हम सदन में जवाब देने को तैयार है. विपक्ष सदन में क्यों नहीं हैं. देश चलने दें. विपक्ष केवल सड़क पर राजनीति करना चाहता है. सदन में चर्चा नहीं. अगर सदन में चर्चा होगी तभी समाधान निकलेगा.
उन्होंने कहा की परीक्षा आउट मामले में सरकार ने हर संभव कड़ा एक्शन लिया है. अनेक लोग जेल गए हैं और अभी हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने जा रहे हैं. इन सारे मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा की जानी चाहिए. राहुल गांधी लीडर आफ अपोजिशन हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.