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राहुल गांधी कालनेमि और विपक्षी सत्ता के भूखे भेड़िए - आचार्य रामचंद्र दास

राहुल गांधी कालनेमि और विपक्षी सत्ता के भूखे भेड़िए -आचार्य रामचंद्र दास. ( ETV Bharat )

कानपुर: चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी और जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास ने विपक्षी दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें कालनेमि कहा है.

शुक्रवार शाम कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में लगे हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में अतिथि के रूप में पहुंचे आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि जो लोग राजधानी में भगवान श्रीराम और प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे उन्हें बिल्कुल भी सनातनी नहीं मानते. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चुनाव के समय कभी चिकन बनाने और कभी जनेऊ पहनकर खुद को कौल गोत्री ब्राह्मण बताने वाले बयानों पर तंज कसा. उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमि बताते हुए भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए और टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए आचार्य रामचंद्र दास ने विपक्ष की राजनीति को समाज को ठगने का तरीका बताया. राहुल गांधी कालनेमि और विपक्षी सत्ता के भूखे भेड़िए -आचार्य रामचंद्र दास. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि पांच सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों में चार मुसलमान होने की बात सामने आने से उनके पीडीए की सच्चाई दिखती है. उन्होंने इसकी तुलना नदी किनारे एक पैर पर आंख बंद करके खड़े बगुले से करते हुए कहा कि बगुला तब तक शांत रहता है, जब तक मछली पास नहीं आ जाती. इसी तरह यह सारा नाटक सिर्फ सत्ता पाने के लिए है और जनता को ऐसे सत्ता के भूखे भेड़ियों को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए.