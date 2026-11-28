राहुल गांधी कालनेमि और विपक्षी सत्ता के भूखे भेड़िए - आचार्य रामचंद्र दास
तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव के पीडीए को बगुला भगत बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 5:25 PM IST
कानपुर: चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी और जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास ने विपक्षी दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें कालनेमि कहा है.
शुक्रवार शाम कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में लगे हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में अतिथि के रूप में पहुंचे आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि जो लोग राजधानी में भगवान श्रीराम और प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे उन्हें बिल्कुल भी सनातनी नहीं मानते. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चुनाव के समय कभी चिकन बनाने और कभी जनेऊ पहनकर खुद को कौल गोत्री ब्राह्मण बताने वाले बयानों पर तंज कसा. उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमि बताते हुए भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए और टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए आचार्य रामचंद्र दास ने विपक्ष की राजनीति को समाज को ठगने का तरीका बताया.
उन्होंने कहा कि पांच सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों में चार मुसलमान होने की बात सामने आने से उनके पीडीए की सच्चाई दिखती है. उन्होंने इसकी तुलना नदी किनारे एक पैर पर आंख बंद करके खड़े बगुले से करते हुए कहा कि बगुला तब तक शांत रहता है, जब तक मछली पास नहीं आ जाती. इसी तरह यह सारा नाटक सिर्फ सत्ता पाने के लिए है और जनता को ऐसे सत्ता के भूखे भेड़ियों को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए.
मेले के आयोजन के मकसद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम यह दिखाने के लिए नहीं है कि हिंदू समाज बंटा हुआ है, बल्कि इसका मकसद यह बताना है कि संत और सामाजिक संस्थाएं, समाज, देश और हिंदू लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं. जब सेवा का काम करने वाले लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में अपनी ही सोच वाले दूसरे लोग मिलते हैं तो, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है.
विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के सनातनी होने के सवाल पर आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि भारत में रहने वाला हर इंसान मूल रूप से हिंदू है और जन्म के बाद अलग-अलग पहचान बना ली जाती है. उन्होंने कहा कि जो देश और सनातन धर्म में विश्वास रखता है और भगवान श्रीराम व देश में कोई फर्क नहीं समझता वही सच्चा हिंदू है.
धर्मांतरण की खबरों और तथाकथित छोटी जातियों के मुद्दे पर उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की बात, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदूः पतितो भवेत्. मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रः समानता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है और सभी भारत माता की संतान हैं.
वहीं लालच या डर दिखाकर धर्म बदलवाने की साजिशों के बीच ऐसे कार्यक्रम लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनकी रक्षा और देखभाल करने के लिए उनके अपने समाज के संत और संस्थाएं पूरी तरह सक्षम हैं.