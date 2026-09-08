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राहुल गांधी की गूंज पर सस्पेंस बरकरार, इंदौर में कार्यक्रम के लिए तय नहीं हो पाई जगह

इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 19 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब रीजनल पार्क की जमीन पर भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन अथवा पुलिस से नहीं मिलने के कारण इंदौर में कांग्रेस की खासी किरकिरी हो रही है. लिहाजा कांग्रेस जहां कार्यक्रम के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराने को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रही है, वहीं अब इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की है.

इंदौर : मध्य प्रदेस के इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर सस्पेंस बरकरार है. दरअसल कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इस आयोजन की जगह अब तक डिसाइड नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब आयोजन को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है.

कलेक्टर बोले- कांग्रेस से लिखित आवेदन नहीं मिला (Etv Bharat)

कलेक्टर बोले- कांग्रेस से लिखित आवेदन नहीं मिला

कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी जरूर दे चुका है, लेकिन आयोजन स्थल के लिए अब तक प्रशासन को कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. कलेक्टर ने कहा, '' आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार उस पर विचार किए जाने के बाद अनुमति पर विचार किया जाएगा.'' कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जैसे ही कांग्रेस की ओर से विधिवत आवेदन प्राप्त होगा, प्रशासन उस पर नियमानुसार संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगा.

कांग्रेस ने 50 हजार छात्र जुटने का दावा किया

दरअसल, कांग्रेस ने इस आयोजन में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 50 हजार बताई है. ऐसे में जिला प्रशासन भी कानून व्यवस्था के नाम पर छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को लेकर कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है. यही वजह है कि इस मामले अब तक अनुमति नहीं मिल पाई है.

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नेहरू स्टेडियम में क्यों नहीं मिली राहुल के कार्यक्रम को अनुमित?

नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर खेल प्रेमियों और भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई थी. कहा गया था कि इस स्टेडियम में लगातार खेल गतिविधियां संचालित होती हैं. ऐसे में यहां राजनीतिक कार्यक्रम होने से खेल गतिविधियां प्रभावित होगी. लिहाजा नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई.