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पेपर लीक से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी का इंटरैक्शन, GEN Z से डेढ़ घंटे संवाद

इंदौर में राहुल गांधी का 19 सितंबर को रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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राहुल गांधी का 19 सितंबर को GEN Z से संवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 7:11 PM IST

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इंदौर: छात्रों की गूंज कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद का विषय भी तय हो गया है. छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी करीब एक से डेढ़ घंटे छात्रों से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और शिक्षा के संघीकरण पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा कार्यक्रम जेन जी और शिक्षा व्यवस्था पर आधारित रहेगा.

'लगभग डेढ़ घंटे राहुल गांधी करेंगे संवाद'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "राहुल गांधी लगभग एक से डेढ़ घंटे तक विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद करेंगे. यह केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, अवसर और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर संवाद का मंच है. 19 सितंबर को इंदौर के रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो मैदान नाम दिया गया है. आयोजन के लिए कांग्रेस द्वारा आईडीए को ₹10 लाख से अधिक की राशि जमा की गई है.

लगभग डेढ़ घंटे राहुल गांधी करेंगे संवाद (ETV Bharat)

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "आयोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर ₹10 लाख की राशि की मांग की गई. अगर 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये भी मांगते, तब भी हम देते, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं. भाजपा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के सवाल सुनने को तैयार नहीं है."

'कार्यक्रम में कलाकारों की भी प्रस्तुतियां होंगी'

जीतू पटवारी ने बताया, "कार्यक्रम में युवाओं के लिए विशेष लाइव प्रस्तुतियां भी होंगी. इसके लिए कार्यक्रम में कई कलाकारों को बुलाया गया है. राघव चैतन्य, लश-करी, विकास अनबिटेबल ड्रीम टीम शामिल है. कार्यक्रम की जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के संवाद से पहले कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी और इसके बाद राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे.

राहुल गांधी के पूर्व आयोजनों के अनुभव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं में से लगभग 10 प्रतिशत तक की प्रत्यक्ष भागीदारी देखी गई है. इस बार भी पूरे मध्य प्रदेश से छात्र-छात्राओं के इंदौर पहुंचने की उम्मीद है."

'शिक्षा संस्थानों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब'

इंदौर में 19 सितंबर को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "प्रदेश में शिक्षा संस्थानों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. कक्षा 9 तक के बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और राज्य के 60% बच्चे 12th क्लास तक नहीं पहुंच पाए.

प्रति छात्र सरकार 70000 रुपए सालाना खर्च करती है लेकिन सालाना 37000 करोड़ खर्च के बाद भी बच्चे 12th क्लास भी पास नहीं कर पाते. मध्य प्रदेश के 2026-27 बजट में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए ₹52,917 करोड़ का प्रावधान बताया गया है, जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह राशि ₹46,844 करोड़ थी."

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