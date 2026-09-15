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राहुल के साथ ढाई लाख वर्ग फीट के विशाल डोम में गूंजेगी छात्रों की गूंज, प्रदेश भर से इंदौर पहुंचेंगे स्टूडेंट

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में ( ETV Bharat )

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि इसके लिए भोपाल से सामग्री मंगाई जा रही है. वहीं पूरे इवेंट के लिए दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया है. फिलहाल बारिश के कारण मैदान में कीचड़ की स्थिति है. इसके बावजूद मजदूर और तकनीकी टीमें लगातार काम कर रही हैं. मैदान को समतल और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी डाली जा रही है. बारिश की संभावना को देखते हुए डोम और अन्य व्यवस्थाओं को वॉटरप्रूफ तरीके से तैयार किया जा रहा है.

इवेंट के लिए दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किया गया है हायर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर दौरे से पहले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम स्थल की अनुमति मिलने के साथ ही व्यवस्थागत तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर के रीजनल पार्क के पास करीब पांच एकड़ क्षेत्र में हाईटेक वॉटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है. कांग्रेस के मुताबिक डोम में करीब एक लाख छात्रों के बैठने की क्षमता होगी. कार्यक्रम स्थल पर करीब ढाई लाख वर्गफीट क्षेत्र में डोम लगाने की तैयारी है और इसका सामान बड़े ट्रकों से लगातार पहुंच रहा है.

इंदौर: राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तैयारी अब अंतिम दौर में है. लिहाजा कार्यक्रम के लिए ढाई लाख वर्ग फीट का वॉटरप्रूफ विशाल डोम तैयार किया गया है, जहां राहुल गांधी करीब 1 लाख छात्र-छात्राओं से मुखातिब हो सकेंगे. इस डोम को इंदौर के किसी कार्यक्रम का सबसे बड़ा डोम माना जा रहा है.

कांग्रेस का दावा, यह इंदौर शहर में अब तक का सबसे बड़ा डोम

इस डोम को लेकर कांग्रेस का दावा है कि यह इंदौर शहर में अब तक का सबसे बड़ा डोम है, जहां करीब 1 लाख लोग राहुल गांधी से बैठकर संवाद कर सकेंगे. राहुल गांधी के पूर्व आयोजनों के अनुभव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं में से लगभग 10 प्रतिशत तक की प्रत्यक्ष भागीदारी देखी गई है. इस बार भी पूरे मध्य प्रदेश से छात्र-छात्राओं के इंदौर पहुंचने की उम्मीद है.

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में (ETV Bharat)

आयोजन का मुख्य फोकस छात्रों पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मैदान में एंट्री नहीं

स्थानीय स्तर पर व्यवस्था देख रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप सेुरागे ने बताया "कार्यक्रम के लेआउट के अनुसार राहुल गांधी का मंच उत्तर दिशा में बनाया जा रहा है. छात्रों के लिए मुख्य प्रवेश रीजनल पार्क की ओर से रहेगा, जबकि राहुल गांधी पीछे के अलग रास्ते से सीधे मंच तक पहुंचेंगे. इस रास्ते पर केवल उनकी कार को प्रवेश दिया जाएगा. कार्यक्रम की तैयारियों की कमान संभालने के लिए दिल्ली से टीम इंदौर पहुंची है. डोम, मंच, मैदान के लेआउट और सुरक्षा सहित व्यवस्थाओं को लेकर टीम लगातार निगरानी कर रही है." कांग्रेस के मुताबिक आयोजन का मुख्य फोकस छात्रों पर रहेगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मैदान में एंट्री नहीं होगी.

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में (ETV Bharat)

कार्यक्रम में विशेष लाइव प्रस्तुतियां होंगी

राहुल गांधी लगभग एक घंटे तक विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद करेंगे, इसके पूर्व कार्यक्रम में युवाओं के लिए विशेष लाइव प्रस्तुतियां भी होंगी. कार्यक्रम में आने वाले कलाकारों में राघव चैतन्य, लश-करी का (Lushcurry), विकास अनबिटेबल ड्रीम टीम शामिल हैं. राहुल गांधी के संवाद से पहले कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. इसके बाद राहुल गांधी लगभग एक घंटे तक युवाओं से संवाद करेंगे.

इधर कार्यक्रम के पहले कांग्रेस के तमाम नेता अब उन्हें मिली जिम्मेदारियों के हिसाब से मोर्चा संभाल चुके हैं. वहीं शहर में इस आयोजन को लेकर भी माहौल बनने लगा है. माना जा रहा है कि कार्यक्रम में कांग्रेस पूरे प्रदेश से छात्राओं को इंदौर बुला रही है, जिससे कि छात्र-छात्राओं की बड़ी से बड़ी संख्या राहुल के कार्यक्रम में शामिल हो सकें.