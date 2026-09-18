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'राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन ने दुनिया में भारत की ताकत दिखाई'- डॉ. अर्चना गुप्ता

'पीएम मोदी के कारण कई देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध बने': डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विदेश नीति के कारण दुनिया के कई देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध बने हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया गया. इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों के बीच भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए गैस और तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए."

रोहतकः भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में कई देशों के नेताओं ने भारत और प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की. सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ भी स्पष्ट रूप से समर्थन सामने आया और पहलगाम में हुई आतंकी घटना की आलोचना की गई." वहीं पत्रकारों की ओर से पेट्रोल पंर यूपीआई नहीं लेने का मामला उठाए जाने पर डॉ. गुप्ता ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. बोलीं 'वो भी कर लेंगे' और आगे बढ़ गईं.

रोहतक दौरे पर पहुंची डॉ. अर्चना गुप्ता ने राहुल गांधी पर हमलावर दिखीं (ETV Bharat)

'कांग्रेस सरकार के समय सेना का मनोबल कम था': उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसे खुली छूट दी गई है. कांग्रेस सरकार के समय सेना का मनोबल कम था और आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ा. 2014 के बाद जब भी आतंकवादी घटनाएं हुईं, सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया." प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि "देशभर में लोगों ने अपनी इच्छा से घरों में दीप जलाए. ब्लड कैंप, स्वास्थ्य अभियान सहित विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया. हरियाणा में भी सेवा से जुड़े अभियान चलाए जाएंगे."



'लोगों ने अपनी इच्छा से खुशी के दीप जलाए':उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी. इसमें गांवों और शहरों से भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से लाइव संवाद भी करेंगे. विपक्ष द्वारा दीप जलाने को लेकर लगाए गए आरोपों पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "लोगों ने अपनी इच्छा से खुशी के दीप जलाए हैं. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं." इससे पहले डॉ. अर्चना गुप्ता ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया.