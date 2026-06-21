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कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के बाद रायपुर के कॉफी शॉप पहुंचे राहुल गांधी, नेताओं संग स्नैक्स का लिया आनंद

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के लिए 20 से 29 जून तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को गहरा करना है. राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को लगभग डेढ़ घंटे तक संबोधित किया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं. उन्होंने जंगल, ज़मीन और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों से भी बातचीत की.

रायपुर : छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी अभनपुर पहुंचे. यहां पर काग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया. राज्य कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की. यहां उन्होंने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हुए लगभग तीन घंटे बिताए. उसके बाद शिविर से वापसी के दौरान राहुल गांधी एयरपोर्ट जाते वक्त एक कॉफी शॉप में गए. यहां उन्होंने आधा घंटा बिताया.

दीपक बैज ने राहुल गांधी को दी जानकारी

दौरे के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राहुल गांधी को पार्टी की गतिविधियों, संगठनात्मक पहुंच और राज्य भर में जन-मुद्दों पर किए गए आंदोलनों के बारे में जानकारी दी. राहुल गांधी सभी मुद्दों पर जानकारी लेते दिखाई दिए. इसके बाद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा चलाए गए विभिन्न जन-आंदोलनों, अभियानों और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया. इससे पहले शिविर स्थल पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने एक पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास का संदेश दिया.

कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT)

राहुल गांधी जी का एक दिवसीय दौरा था. आज से कांग्रेस का 10 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ हुआ. राहुल जी ने नई पीढ़ी पर फोकस के लिए प्रेरित किया.उन्होंने युवाओं को केंद्र में रखकर अपना संबोधन दिया. इस ट्रेनिंग शिविर में सभी कांग्रेस नेता मौजूद रहे. सभी लोगों के साथ उन्होंने परिवार की तरह चर्चा की. इस दौरान साय सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा हुई. छत्तीसगढ़ में जनता की समस्याओं, किसानों की समस्याओं और युवाओं की समस्याओं से राहुल गांधी को परिचित कराया गया. जंगल कटाई का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाई जोश इस ट्रेनिंग कैंप में देखने को मिला- सचिन पायलट, प्रभारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (ETV BHARAT)

रायपुर के कॉफी शॉप में पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए. दिल्ली के लिए रवानगी के दौरान उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट के पास सड़क किनारे एक दुकान का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कॉफी और नाश्ते का आनंद लिया. इस दौरान उन्होंने खुलकर बातचीत की, लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और स्थानीय लोगों से गर्मजोशी से मिले.

कॉफी शॉप में राहुल गांधी (ETV BHARAT)

वे द स्नैक बार दुकान में गए. यहां बिना किसी पूर्व योजना के रुके और कॉफी का आनंद उठाया. राहुल गांधी ने कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया और आउटलेट पर लगभग आधा घंटा बिताया. इस दौरान राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और वरिष्ठ नेता चरण दास महंत शामिल मौजूद रहे. सभी नेताओं ने राहुल गांधी के साथ चाय, कॉफी और स्नैक्स लेते हुए दिखे.

कॉफी शॉप के मालिक ने क्या कहा ?

कॉफी शॉप के मालिक अयान ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक एक अच्छे इंसान हैं. उन्होंने कॉफ़ी और सैंडविच ली. वे यहां आधे घंटे तक रुके और फिर चले गए. भीड़ होने के कारण हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अच्छे से बात की, हाथ मिलाया और वे एक अच्छे इंसान लगे.