रायबरेली में राहुल गांधी को मिला दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस, मां सोनिया और प्रियंका को किया व्हाट्सऐप

राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं. लाइसेंस को रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था.

राहुल गांधी काफी देर तक लाइसेंस को देखते रहे.
राहुल गांधी काफी देर तक लाइसेंस को देखते रहे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 11:05 PM IST

रायबरेली : कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं. मंगलवार को राहुल गांधी, राजीव गांधी खेल स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग टी 20 क्रिकेट मैच देखने पहुंचे थे. उस वक्त भावनात्मक पल देखने को मिला, जब उन्हें उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया. राहुल गांधी लाइसेंस को हाथ में लेकर कुछ देर तक ध्यान से देखते रहे. उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर खींचकर अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी को व्हाट्सऐप के जरिए भेजी.

लाइसेंस देने वाले समाजसेवी विकास सिंह ने बताया, ड्राइविंग लाइसेंस को रायबरेली में उनकी पत्नी जूही सिंह ने संभाल कर रखा था. जूही सिंह समाजवादी पार्टी में महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी में महासचिव हैं. विकास सिंह ने बताया, पत्नी जूही सिंह की करीबी महिला मित्र साक्षी त्रिवेदी हैं और उनके पिता स्व. राम कुमार त्रिवेदी ने दो साल पहले उन्हें फिरोज गांधी का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिया था.

फिरोज गांधी कॉलेज में मिला था : ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी कॉलेज में राम कुमार त्रिवेदी को हेलीपैड निर्माण कार्य के दौरान गिरा हुआ मिला था. काफी समय तक यह उनके पास रहा. उन्होंने काफी कोशिश की कि यह ड्राइविंग लाइसेंस गांधी परिवार तक पहुंच जाए, लेकिन गांधी परिवार तक एक आम आदमी का पहुंच पाना आसान नहीं था, तो उनकी पत्नी को उनकी सहेली साक्षी त्रिवेदी ने यह लाइसेंस दे दिया. यह भी कहा कि आप लोग राजनीति से जुड़े हैं. यदि कभी गांधी परिवार से किसी सदस्य से मिलने का मौका मिले तो यह अमानत उन्हें लौटा दें.

लाइसेंस को रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था.
लाइसेंस को रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंच पर सौंपा डीएल : मंगलवार को राहुल गांधी को रायबरेली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था. मैं आयोजन समिति के सदस्य हूं. इसी दौरान राहुल गांधी को मंच पर फिरोज गांधी का लाइसेंस सौंपने का मौका मिला गया. विकास सिंह ने बताया, राहुल गांधी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं. उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह राहुल गांधी से मिल पाए.

राजीव शुक्ला से की बात : विकास सिंह ने बताया, बातचीत को दौरान उन्होंने राहुल गांधी से रायबरेली में एक क्रिकेट अकादमी शुरू करने की बात कही. इस खेल मैदान को क्रिकेट खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए. राहुल गांधी ने तुरंत ही बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे राजीव शुक्ला को फोन किया और इस बारे में अवगत कराया.

दिया आश्वासन : उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है. अन्य राज्यों की तरह यहां भी क्रिकेट की एक से अधिक संगठन और होना चाहिए, ताकि प्रदेश के साथ-साथ रायबरेली के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके. राहुल गांधी ने बड़े ही गंभीरता से उनकी बातें सुनी और उनकी इन मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया.

