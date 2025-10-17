ETV Bharat / state

राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा; हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले, बोले- दलित परिवार को डराया जा रहा

फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलते राहुल गांधी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फतेहपुर: रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलने के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे. हरिओम के पैतृक गांव तुराब अली का पुरवा में राहुल गांधी ने उनके माता-पिता, भाई और बहन से मुलाकात ही.

करीब 25 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिया. मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही राहुल गांधी को मीडिया ने घेर लिया. मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कहा, हरिओम के परिवार वालों को डराया जा रहा है. इनको घर में बंद करके रखा गया है.

राहुल ने कहा, सरकार ने जिला प्रशासन के जरिए हरिओम के परिवार वालों को मुझसे न मिलने की धमकी दी थी. जबरन वीडियो बनवाया गया. इसकी जानकारी हरिओम के परिवार वालों ने मुलाकात के दौरान दी. परिवार मुझसे मिले या न मिले, यह जरूरी नहीं है. बल्कि, जरूरी ये है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो.

दरअसल, शुक्रवार की सुबह हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था. जिसमें वह कह रहे थे कि राहुल गांधी राजनीति करने यहां न आएं, हम सरकार और उसकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं.

राहुल गांधी की मुलाकात में क्या-क्या हुआ: राहुल गांधी जब हरिओम के परिवार वालों से बात कर रहे थे, तभी हरिओम की मां अचानक फफक-फफक कर रो पड़ीं. इस पर राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर ढांढस बंधाया. इस दौरान राहुल ने जब हरिओम के पिता से हाल पूछा तो वह भावुक हो गए. राहुल के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे. इस पर राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा लिया और हर संभव मदद की दिलासा दिया.