राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा; हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले, बोले- दलित परिवार को डराया जा रहा
रायबरेली में मॉब लिंचिंग की घटना का शिकार हुए थे हरिओम, सीएम योगी ने उनकी बहन को मेडिकल कॉलेज में बनाया नर्स.
फतेहपुर: रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलने के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे. हरिओम के पैतृक गांव तुराब अली का पुरवा में राहुल गांधी ने उनके माता-पिता, भाई और बहन से मुलाकात ही.
करीब 25 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिया. मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही राहुल गांधी को मीडिया ने घेर लिया. मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कहा, हरिओम के परिवार वालों को डराया जा रहा है. इनको घर में बंद करके रखा गया है.
राहुल ने कहा, सरकार ने जिला प्रशासन के जरिए हरिओम के परिवार वालों को मुझसे न मिलने की धमकी दी थी. जबरन वीडियो बनवाया गया. इसकी जानकारी हरिओम के परिवार वालों ने मुलाकात के दौरान दी. परिवार मुझसे मिले या न मिले, यह जरूरी नहीं है. बल्कि, जरूरी ये है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो.
दरअसल, शुक्रवार की सुबह हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था. जिसमें वह कह रहे थे कि राहुल गांधी राजनीति करने यहां न आएं, हम सरकार और उसकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं.
राहुल गांधी की मुलाकात में क्या-क्या हुआ: राहुल गांधी जब हरिओम के परिवार वालों से बात कर रहे थे, तभी हरिओम की मां अचानक फफक-फफक कर रो पड़ीं. इस पर राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर ढांढस बंधाया. इस दौरान राहुल ने जब हरिओम के पिता से हाल पूछा तो वह भावुक हो गए. राहुल के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे. इस पर राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा लिया और हर संभव मदद की दिलासा दिया.
राहुल के विरोध में लगे पोस्टर: राहुल गांधी के फतेहपुर आगमन और हरिओम के परिवार वालों से मिलने के कार्यक्रम के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे से एक दिन पहले शहरभर में विरोध में पोस्टर भी लगाए गए थे. राहुल गांधी शुक्रवार सुबह दिल्ली से विशेष विमान से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे. फिर वहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर के तुराब अली का पुरवा गांव गए, जो हरिओम वाल्मीकि का पैतृक गांव है.
सीएम योगी ने हरिओम की बहन को मेडिकल कॉलेज में बनाया नर्स: इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हरिओम वाल्मीकि की बहन कुसुम देवी को अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में आउटसोर्स के तहत स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति पत्र दिया.
कैसे हुई थी हरिओम की मौत: हरिओम वाल्मीकि फतेहपुर के रहने वाले थे. 2 अक्टूबर की रात रायबरेली के जमुनापुर गांव के पास उन्हें चोर समझकर लोगों ने पकड़ लिया और लाठी-डंडों से इतना पीटा की उनकी मौत हो गई. घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हरिओम राहुल गांधी का नाम लेते सुनाई दे रहे थे.
