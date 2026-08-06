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राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं? आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को 10 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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हाईकोर्ट की सख्ती का असर: सीबीआई ने तेज की जांच, 10 अगस्त को विग्नेश शिशिर को दिल्ली तलब किया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:38 PM IST

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लखनऊ: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सख्त रुख के बाद सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है. सीबीआई ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी कर 10 अगस्त को नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में साक्ष्यों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई की पिछली रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से नया हलफनामा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होगी.

संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से मांगा नया हलफनामा: इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा दाखिल जवाब पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि दाखिल हलफनामे से जांच की वास्तविक प्रगति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सीबीआई के संयुक्त निदेशक या एसीबी/एसीएचक्यू जोन के प्रमुख स्तर के वरिष्ठ अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट के साथ नया हलफनामा दाखिल करें, ताकि जांच के चरण की सटीक जानकारी मिल सके.

ईडी को जांच के लिए मिली स्वतंत्र कार्रवाई की छूट: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को अवगत कराया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य या साक्ष्य सामने आता है, तो ED नियमानुसार स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल दो नए अंतरिम आवेदनों को रिकॉर्ड पर ले लिया है. साथ ही विपक्षी पक्ष को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा गया रिकॉर्ड: हाईकोर्ट ने मामले की अगली तारीख 20 अगस्त 2026 तय की है. अदालत ने सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे केस रिकॉर्ड को सीलबंद लिफाफे में वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया है. विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी से प्रगति रिपोर्ट मांगे जाने और अब सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किए जाने से इस हाई-प्रोफाइल मामले में नया मोड़ आ गया है.

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