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उत्तराखंड से 25 हजार कांग्रेसी पहुंचेंगे दिल्ली, राहुल गांधी की महारैली में लेंगे हिस्सा

देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू देहरादून पहुंचे. इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने एक नवंबर को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की महारैली के बारे में जानकारी दी.

अजय कुमार लल्लू ने बताया आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहे मार्च में उत्तराखंड से 25000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और सजग नागरिक दिल्ली पहुंचेंगे. सभी मिलकर राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करेंगे.