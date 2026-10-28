उत्तराखंड से 25 हजार कांग्रेसी पहुंचेंगे दिल्ली, राहुल गांधी की महारैली में लेंगे हिस्सा
Congress Delhi Maha Rally: दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महारैली के लिए उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर हैं. कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 6:06 PM IST
देहरादून: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू देहरादून पहुंचे. इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने एक नवंबर को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की महारैली के बारे में जानकारी दी.
अजय कुमार लल्लू ने बताया आगामी 1 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहे मार्च में उत्तराखंड से 25000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और सजग नागरिक दिल्ली पहुंचेंगे. सभी मिलकर राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करेंगे.
अजय कुमार लल्लू ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे, आगामी सभी चुनाव बैलट पेपर ,एसाईआर प्रक्रिया को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की. अजय कुमार लल्लू ने देहरादून पहुंच कर मुख्य रूप से SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.
अजय कुमार लल्लू का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची (Electoral Rolls) से हटाए जा रहे हैं या उनमें गड़बड़ी की जा रही है. उन्होंने मांग उठाई है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी नागरिक का वोट डालने का संवैधानिक अधिकार न छीना जा सके.
उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूचियों में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानीय निकाय या आगामी चुनावों से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में लगातार हो रहे पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी जोर-शोर से उठाया गया.
अजय कुमार लल्लू ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सड़कों से लेकर संसद तक जनता के अधिकारों, पिछड़े वर्गों के हितों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी. इस दौरान अजय कुमार ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाताओं के हक में डाका डालने के आरोप लगाए. उन्होंने इन राज्यों में आधिकारिक डेटा और हालिया गड़बड़ियों का हवाला देते हुए कुछ प्रमुख मांगे रखी है.
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