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राहुल गांधी के दौरे से पहले ग्राउंड विवाद, भिड़े दो प्रदेश अध्यक्ष, जानिये किसने क्या कहा

राहुल गांधी का कार्यक्रम अब परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित होगा. जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

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राहुल गांधी के दौरे से पहले ग्राउंड विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:36 PM IST

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देहरादून: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे है. राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. उनके इस कार्यक्रम के लिए पेरड ग्राउंड की परमिशन ली गई थी. जिसे कैंसिल कर दिया गया है. जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में सियासी हंगामा मचा हुआ है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले इस पर बयान दिया. अब गणेश गोदियाल ने भी स्थिति स्पष्ट की है.

दरअसल, राहुल गांधी का देहरादून दौरा पहले ही तय हो गया था. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 8 जुलाई को नगर निगम को परेड ग्राउंड की बुकिंग का पत्र भेजा था. इसके बाद कांग्रेस कमेटी की ओर से तय शुल्क का भुगतान करते हुए जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट से कार्यक्रम की अनुमति के लिए 13 जुलाई को पत्र भेजा गया. जिसके बाद जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का राजधानी की अनुमति दे दी गई, लेकिन, 14 जुलाई को फिर जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से कांग्रेस कमेटी को पत्र भेज कर यह जानकारी दी गई की परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम चल है यह कार्यक्रम 17 जुलाई तक चलेगा.

भाजपा- कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप: ऐसे में जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से कार्यक्रम की अनुमति को कैंसिल किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने 14 जुलाई की रात परेड ग्राउंड में न सिर्फ धरना दिया बल्कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई. जिसके चलते भाजपा, कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगा रही है. फिलहाल कांग्रेस रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल में राहुल गांधी के कार्यक्रम को कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी है. परेड ग्राउंड ना मिल पाने की वजह से भाजपा- कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.

महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बोला हमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस की ओर से जो प्रारंभिक आवेदन किया गया था, उसमें कहीं भी राहुल गांधी के कार्यक्रम का जिक्र नहीं था. कांग्रेस के राहुल गांधी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया यानी एक तरह से तथ्य छिपाया. इसी बीच परेड ग्राउंड पर पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि भारत सरकार ने दो दिन के लिए बढ़ा दी गई, क्योंकि राष्ट्रीय शोक के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए थे.महेंद्र भट्ट ने कहा वर्तमान में लोक संवर्धन पर्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है. ऐसे में कांग्रेस का आरोप पूरी तरह निराधार है कि उसके कार्यक्रम को रोका जा रहा है.

गणेश गोदियाल ने भट्ट को दिया जवाब: वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा जहां राहुल गांधी का नाम दिया जाना था, वहां दिया गया है. 13 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को जो पत्र भेजा गया है. उसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम का जिक्र है. जगह की बुकिंग के लिए अलग बात होती है लेकिन कार्यक्रम के अनुमति के लिए जहां प्रॉपर जानकारी दी जानी चाहिए वहां दी गई है. साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी, नेपा प्रतिपक्ष हैं. उनका कार्यक्रम शासन को पहले ही आ गया है. ऐसे में भाजपा के लोग सिर्फ फिज़ूल की बात कर रहे हैं.

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