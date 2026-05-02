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राहुल गांधी मानहानि केस, 'वॉयस सैंपल' का मिलान कराने की याचिका खारिज, 11 मई को होगी बहस

अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने बताया कि शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी का केस लगा हुआ था.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
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सुलतानपुर : जनपद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में शनिवार को उनके 'वॉयस सैंपल' की जांच कराने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब परिवादी पक्ष उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी में जुट गया है.

अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने बताया कि शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी का केस लगा हुआ था, जिसमें पूर्व में मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. जो प्रार्थना पत्र इस आशय का था कि राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेकर और मेरे द्वारा जो सीडी दाखिल की गई है. दोनों के वॉयस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराया जाए.

उन्होंने बताया कि पिछली तारीख पर उस पर हमने बहस किया था. आज इस पर फैसला आना था. कोर्ट ने आज एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है. उन्होंने बताया कि अभी आदेश पूरा प्राप्त नहीं हुआ है. आदेश की कॉपी मिलते ही सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया जाएगा. कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख 11 मई तय की है.

2018 के बयान से जुड़ा मामला : गौरतलब है कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली. राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया था. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी.

यह भी पढ़ें : अमित शाह Vs राहुल गांधी मानहानि मामले में फिर टली सुनवाई; अब 10 जनवरी को होगी सुनवाई

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