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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आगे बढ़ी सुनवाई, कार्तिकेय पेश करेंगे दस्तावेज

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आगे बढ़ी सुनवाई ( Etv Bharat )

जबलपुर : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. शिवराज सिंह चौहान कार्तिकेय द्वारा दर्ज कराए गए मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. वहीं, शिकायतकर्ता कार्तिकेय को पिछले मंगलवार पक्ष रखने का समय दिया गया था. वहीं, गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दस्तावेज व ऑर्डर शीट प्रस्तुत करने का समय दिया है. डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स होंगी पेश इससे पहले राहुल गांधी की ओर से ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन व दायर परिवाद को निरस्त करने की मांग की गई थी. इस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया था. वहीं, याचिका पर गुरुवार को आगे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अनावेदक व प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से जस्टिस पी के अग्रवाल की एकलपीठ के सामने पक्ष प्रस्तुत किया गया. एकलपीठ को बताया गया कि प्रकरण में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स पेश नहीं की गई हैं, जिसपर कोर्ट ने इन्हें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है.