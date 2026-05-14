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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आगे बढ़ी सुनवाई, कार्तिकेय पेश करेंगे दस्तावेज

शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया था मानहानि का मामला, राहुल गांधी को राहत नहीं

RAHUL GANDHI DEFAMATION CASE
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आगे बढ़ी सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:14 PM IST

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जबलपुर : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. शिवराज सिंह चौहान कार्तिकेय द्वारा दर्ज कराए गए मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. वहीं, शिकायतकर्ता कार्तिकेय को पिछले मंगलवार पक्ष रखने का समय दिया गया था. वहीं, गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दस्तावेज व ऑर्डर शीट प्रस्तुत करने का समय दिया है.

डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स होंगी पेश

इससे पहले राहुल गांधी की ओर से ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन व दायर परिवाद को निरस्त करने की मांग की गई थी. इस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया था. वहीं, याचिका पर गुरुवार को आगे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अनावेदक व प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से जस्टिस पी के अग्रवाल की एकलपीठ के सामने पक्ष प्रस्तुत किया गया. एकलपीठ को बताया गया कि प्रकरण में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स पेश नहीं की गई हैं, जिसपर कोर्ट ने इन्हें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है.

पनामा पेपर लीक में लिया था नाम

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का परिवाद दायर किया था. परिवाद में कहा गया था कि 2018 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय झाबुआ में हुई चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था. राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें- मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं, शिवराज के बेटे कार्तिकेय को मिला समय

राहुल गांधी ने ली थी हाईकोर्ट की शरण

इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था.
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विशेष न्यायालय के द्वारा जारी समन व लंबित परिवाद को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते अनावेदक शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया.

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