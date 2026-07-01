राहुल गांधी मानहानि मामला; सुल्तानपुर कोर्ट में बहस पूरी, 15 जुलाई को आएगा आदेश
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (एडीजे-5) में बुधवार को अहम सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:05 PM IST
सुल्तानपुर : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े चर्चित मानहानि मामले में बुधवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (एडीजे-5) में अहम सुनवाई हुई. अदालत में दाखिल रिवीजन याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने विस्तार से बहस की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखते हुए 15 जुलाई की तारीख तय की है. यह रिवीजन याचिका परिवादी पक्ष की ओर से दाखिल की गई है. दरअसल, निचली अदालत ने उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का अदालत में पेश सीडी की आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में मिलान कराने की मांग की गई थी.
अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने सुनवाई के बाद बताया कि परिवादी पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि कथित बयान की सीडी में दर्ज आवाज और राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए. उन्होंने कहा कि निचली अदालत पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है, जिसके खिलाफ अब रिवीजन दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी पक्ष ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखा. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
करीब आठ वर्ष पुराने इस मामले की शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से हुई थी. आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी को आधार बनाकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था.
अदालत ने परिवाद स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर जमानत करा चुके हैं. वहीं 26 जुलाई 2024 को उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है. वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में दलील दी थी कि मामले में सच्चाई स्पष्ट करने के लिए सीडी की आवाज और राहुल गांधी की वास्तविक आवाज का एफएसएल परीक्षण जरूरी है. हालांकि निचली अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद एडीजे-5 की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया. इधर, मानहानि के मूल मुकदमे की अगली सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में 6 जुलाई को निर्धारित है.
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