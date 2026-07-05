ETV Bharat / state

'राहुल गांधी विदेश दौरे पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं- डॉ. अर्चना गुप्ता का फरीदाबाद में बयान

फरीदाबाद में डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस में कुमारी शैलजा जैसे नेताओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए महिला विरोधी सोच का उदाहरण बताया.

BJP ATTACKS ON RAHUL GANDHI
हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबादः हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरों के दौरान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. डॉ. गुप्ता ने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं. उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हैं. अंत में भारत के बारे में ऐसी बातें करते हैं, जिससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है. विदेश की धरती पर भारत की आलोचना करना देशहित में नहीं है."

कुमारी शैलजा की लगातार हो रही है उपेक्षाः हरियाणा की राजनीति पर बोलते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में परिवारवाद पूरी तरह हावी है. उनके अनुसार, पुत्र मोह में डूबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अपने बेटे को राज्यसभा भेजा और बाद में लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिलवाया." उन्होंने आरोप लगाया कि "कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जैसे नेताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस महिलाओं को उचित सम्मान और अवसर देने में विश्वास नहीं रखती." डॉ. गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और भागीदारी की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में महिला नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है. उन्होंने इसे कांग्रेस की महिला विरोधी सोच का उदाहरण बताया.

हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)

केंद्र और हरियाणा सरकार की तारीफः भाजपा सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "कांग्रेस शासन में नेता केवल अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने में लगे रहते थे, जबकि भाजपा सरकार आम जनता के लिए धरातल पर विकास कार्य कर रही है." उन्होंने कहा कि "केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है."

'संगठन में छोटे-मोटे मनभेद होना स्वाभाविक': संगठन के भीतर मतभेद की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "इतने बड़े संगठन में छोटे-मोटे मनभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन भाजपा में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है." उन्होंने कहा कि "कार्यकर्ताओं की एकजुटता का ही परिणाम है कि फरीदाबाद सहित पूरे प्रदेश में भाजपा का संगठन मजबूत हुआ है और पार्टी को बड़ी चुनावी सफलताएं मिली हैं."

'पात्र लोगों के वोट बनवाने में सहयोग करें': उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि "पात्र लोगों के वोट बनवाने में सहयोग करें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान का अधिकार केवल वास्तविक स्थानीय निवासियों को ही मिले. यदि किसी संदिग्ध या अवैध घुसपैठिए की जानकारी मिले तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए."

ये भी पढ़ें- 'पंजाब के सीएम ने गुरुओं की बेअदबी की'- हिसार में डॉ. अर्चना गुप्ता ने लगाया आरोप

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT ARCHANA GUPTA
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता
RAHUL GANDHI
बीजेपी का राहुल पर हमला
BJP ATTACKS ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.