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दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ितों से नहीं हो सकी मुलाकात

9 सितंबर को राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे आयोजित होने वाली दिशा मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.

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राहुल गांधी का रायबरेली दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:02 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 9:46 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महराजगंज कस्बे में आगमन पर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. लखनऊ से रायबरेली जाते समय उनके काफिले का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

दरअसल, कांग्रेस नेता दो दिवसीय दौर पर रायबरेली पहुंचे हैं. वह मंगलवार शाम लगभग छह बजे जैसे ही लाइव वाटर हॉल के निकट पहुंचे, वहां पहले से मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार सह प्रभारी सुशील पासी, हाजी जियाउल हक समेत सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे. (Video Credit; ETV Bharat)

इससे पहले हलोर बाजार स्थित यूको बैंक के पास राहुल गांधी का काफिला कुछ मिनटों के लिए रुका, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उनका हालचाल जाना. वहीं, महराजगंज मुख्य तिराहे पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग एकत्र हुए. भीड़ इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों की छतों और बालकनियों पर भी लोग दिखाई दिए. काफिले के पहुंचने पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और जाम जैसी स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से व्यवस्था को जल्द ही सामान्य कर लिया गया.

इधर बाढ़ प्रभावित गांव मोन (मजरे लालगंज) के कई ग्रामीण राहुल गांधी से अपनी समस्याएं बताने की उम्मीद लेकर सड़क किनारे खड़े रहे. काफिला वहां से गुजर तो गया, लेकिन न रुकने की वजह से ग्रामीण अपनी बात नहीं रख सके.


रायबरेली शहर के प्रभु टॉउन पहुंचने पर राहुल गांधी ने सर्राफा व्यापारियों से मुलाकात की. इसके बाद वह भुएमऊ सांसद आवास रात्रि विश्राम के लिए रुक गए. यहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं में अन्य डेलिगेशन से मुलाकात करेंगे. अब 9 सितंबर को राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे आयोजित होने वाली दिशा मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

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Last Updated : September 8, 2026 at 9:46 PM IST

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