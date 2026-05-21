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गहलोत का तंज: प्रधानमंत्री सबके होते हैं, लेकिन मोदी भाजपा के पीएम बनकर काम कर रहे हैं

जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते. जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वे तमाम पार्टियों के पीएम होते हैं. तमाम पार्टी के लोगों और देश के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी रक्षा की जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री में अभी तक ये भावना नहीं है.

गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केवल अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर काम कर रहे हैं. जबकि होना यह चाहिए कि सभी दलों की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के साथ उनके प्यार, मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है.

दिल्ली में मीडिया से बात करते अशोक गहलोत... (Source : Gehlot X Account)

राहुल गांधी के पिता और दादी ने देश के लिए जान दी : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी में राष्ट्र प्रेम है, इसीलिए वो समय-समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देशवासियों को आगाह करते हैं. नोटबंदी, कोरोना संकट के दौरान उन्होंने देशवासियों को आगाह किया था. उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

आज देश में जो हालात हैं, उसको लेकर सब चिंतित थे. देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता. कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है. आज मोदी सरकार की आलोचना करते हैं तो देशद्रोही माना जाता है. उसे जेल भेज दिया जाता है. देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है.