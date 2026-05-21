गहलोत का तंज: प्रधानमंत्री सबके होते हैं, लेकिन मोदी भाजपा के पीएम बनकर काम कर रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- राहुल गांधी को देश से प्यार है, इसलिए हर बार देशवासियों को आगाह करते हैं.
Published : May 21, 2026 at 5:52 PM IST
जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते. जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वे तमाम पार्टियों के पीएम होते हैं. तमाम पार्टी के लोगों और देश के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी रक्षा की जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री में अभी तक ये भावना नहीं है.
गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केवल अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर काम कर रहे हैं. जबकि होना यह चाहिए कि सभी दलों की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के साथ उनके प्यार, मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है.
राहुल गांधी के पिता और दादी ने देश के लिए जान दी : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी में राष्ट्र प्रेम है, इसीलिए वो समय-समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देशवासियों को आगाह करते हैं. नोटबंदी, कोरोना संकट के दौरान उन्होंने देशवासियों को आगाह किया था. उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
आज देश में जो हालात हैं, उसको लेकर सब चिंतित थे. देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता. कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है. आज मोदी सरकार की आलोचना करते हैं तो देशद्रोही माना जाता है. उसे जेल भेज दिया जाता है. देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है.
आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत की :— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 21, 2026
श्री राजीव गांधी जी उस जमाने में पहली बार 21st सेंचुरी की बात कर रहे थे। 21वीं सदी आने वाली है। तब तक पूरे मुल्क के नागरिकों को अपने आप को तैयार करना चाहिए जिससे… pic.twitter.com/ikZERPDjdn
राहुल गांधी की सोच है कि देश मजबूत रहे, अखंड रहे. राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने देश को अखंड रखने के लिए अपनी जान दे दी थी. सुपर पावर रूस हमारे सामने देखते-देखते 14 टुकड़ों में बंट गया. भारत में अलग-अलग धर्म और अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं. इसलिए राहुल गांधी की मंशा है कि देश अखंड और मजबूत रहे, लेकिन यह जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं है. सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है.
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राजीव गांधी ने दिया 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार : गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे. उन्होंने तब 21वीं सदी की बात कही थी और तब पूरे देश के लोगों को अपने आपको तैयार रखना को कहा था. जिससे की नई शताब्दी में प्रवेश करने के साथ हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के साथ खड़ा रहे.
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विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाना उनका सपना था. इसलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिया. तब पार्टी में इसे लेकर विरोध भी हुआ था, लेकिन उन्होंने तमाम विरोध को दरकिनार करके युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिया, क्योंकि वो मानते थे कि युवा पीढ़ी ही आने वाले भारत का भविष्य बनेगी. इसलिए आज की युवा पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व को पढ़ना चाहिए.