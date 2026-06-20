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राहुल गांधी के दौरे पर विधायक मिश्रा का विवादित बयान, कहा- दिल्ली से आ रहे हैं जोकर, बैज बोले- रांची ले जाकर पुरंदर जी का कराएंगे इलाज

राहुल गांधी के दौरे पर विधायक मिश्रा का विवादित बयान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पुरंदर मिश्रा के बयान पर किया पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेताओं के विवादित बयान का मामला थम नहीं रहा है. राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं. उसमें हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार में वन मंत्री राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों का शराब से पैर धोएं. अभी यह मामला राजनीतिक चर्चा में ही था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने एक फिर विवादित बयान राहुल गांधी को लेकर दे दिया. पुरंदर मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से एक जोकर आ रहे हैं और अगले 10 दिनों तक रायपुर में सर्कस चलेगा.

आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने नव नियुक्त सभी जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जून से शुरू कर रही है जो 10 दिनों तक चलेगा. इस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पार्टी के नेताओं से मिलने और बातचीत करने के लिए राहुल गांधी 21 जून को रायपुर आ रहे हैं. इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर चल रहा है.

पुरंदर मिश्रा ने बताया सर्कस

राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूछे जाने पर बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से जोकर आ रहे हैं और अगले 10 दिनों तक रायपुर में सर्कस चलेगा. सब लोग आनंद करें. मौज लें. इसे ज्यादा कुछ नहीं होगा.

मुझे हंसी भी आ रही है क्या जो रावण की प्रवृत्ति वाले भ्रष्टाचार करते हैं उनका प्रशिक्षण देंगे या फिर आलू से सोना निकाल कर छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली बना देंगे. लेनदेन भ्रष्टाचार में इतना महारत हासिल है इन लोगों को क्या-क्या ट्रेनिंग देंगे मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं.- पुरंदर मिश्रा, विधायक, रायपुर उत्तर

कांग्रेस का पलटवार

पुरंदर मिश्रा के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पुरंदर मिश्रा ने जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की यह राजनीतिक मर्यादा नहीं है. पुरंदर मिश्रा पढ़े-लिखे विधायक हैं. वकील भी हैं. किन भाषाओं का कहां इस्तेमाल करना चाहिए उनको एक बार भाषा का इस्तेमाल करने से पहले विचार करना चाहिए.

उन्हें झारखंड के रांची पागल खाने में ले जाएंगे. इसका इलाज और इसका इंतजाम दोनों कांग्रेस पार्टी कर देगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

मानसिक इलाज की जरूरत

कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह की भाषा का पुरंदर मिश्रा उपयोग कर रहे हैं वह जानबूझकर कर रहे हैं. इसलिए हमें लगता है कि पुरंदर मिश्रा जी को मानसिक इलाज की जरूरत है. भारतीय जनता पार्टी उनके मानसिक इलाज कराए नहीं तो कांग्रेस पार्टी उनके मानसिक इलाज करवाएगी.