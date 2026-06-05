राहुल गांधी ने उत्तराखंड के इस बच्चे को किया फोन, दी जन्मदिन की बधाई, दिल्ली आने का न्योता दिया
राहुल गांधी ने इकनूर को जन्मदिन की बधाई देते हुए पढ़ाई और खेल के बारे में पूछा, ढाई साल पहले गोल्डन टेंपल में मिले थे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 5, 2026 at 11:05 AM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के रहने वाले छात्र इकनूर के लिए उनका जन्मदिन इस बार बेहद खास बन गया. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इकनूर को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी. राहुल गांधी ने इकनूर से उनकी पढ़ाई और स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा.
राहुल गांधी ने रुद्रपुर के बच्चे को किया फोन: दरअसल करीब ढाई साल पहले अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच बना संपर्क आज भी कायम है. जन्मदिन के अवसर पर राहुल गांधी ने स्वयं इकनूर को फोन कर शुभकामनाएं दीं और दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया. फोन पर हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
नन्हे इकनूर को दी जन्मदिन की बधाई: रुद्रपुर शहर के छात्र इकनूर को गुरुवार को उनके जन्मदिन पर एक ऐसा सरप्राइज मिला, जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगे. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्वयं फोन कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उसकी पढ़ाई तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली.
ढाई साल पहले गोल्डन टेंपल में हुई थी मुलाकात: जानकारी के अनुसार, करीब ढाई साल पहले जब राहुल गांधी अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल पहुंचे थे, तब उनकी मुलाकात कक्षा छह में पढ़ने वाले इकनूर से हुई थी. मुलाकात के दौरान दोनों ने गुरुघर में करीब दो घंटे तक सेवा की थी. इकनूर के व्यवहार और सेवा भावना से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उसका मोबाइल नंबर अपने पास सुरक्षित रखा था.
राहुल गांधी ने इकनूर से पढ़ाई-लिखाई और गेम्स के बारे में पूछा: उस समय यह मुलाकात मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी और इकनूर भी सुर्खियों में आ गए थे. समय बीतने के बावजूद राहुल गांधी ने उस मुलाकात को याद रखा और इकनूर के जन्मदिन पर उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दीं. फोन पर हुई बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने इकनूर से पढ़ाई-लिखाई और उनकी अन्य गतिविधियों के बारे में पूछा. इस दौरान इकनूर ने उन्हें हाल ही में एक स्विमिंग प्रतियोगिता में जीते गए गोल्ड मेडल की जानकारी भी दी. राहुल गांधी ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.
राहुल गांधी ने इकनूर को दिल्ली आने का न्योता दिया: बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने इकनूर को दिल्ली आने का न्योता भी दिया और कहा कि जब भी वह दिल्ली आएं, उनसे जरूर मुलाकात करें. इस पूरे घटनाक्रम से इकनूर और उसके परिवार में खुशी का माहौल है. जन्मदिन पर मिला यह फोन कॉल इकनूर के लिए यादगार पल बन गया है.
गुरुवार को खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का दौरा रद्द हुआ था: गौरतलब है कि गुरुवार को राहुल गांधी दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए थे. उनकी अल्मोड़ा में जनसभा थी. खराब मौसम के कारण वो अल्मोड़ा नहीं जा पाए थे. इसके बाद राहुल गांधी ने पंतनगर से ही फोन पर जनसभा को संबोधित किया था. खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया था और वो दिल्ली लौट गए थे.
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