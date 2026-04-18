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राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामला: सीबीआई जांच पर बोले डोटासरा-जूली, 'न्यायपालिका की साख पर उठे सवाल'

डोटासरा और जूली का कहना है कि राहुल गांधी को लेकर सीबीआई जांच का फैसला न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़ा करता है.

Tikaram Jully and Govind Singh Dotasra
टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 3:17 PM IST

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जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पासपोर्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद अब इस मामले में सियासत भी तेज होने लगी है. देश भर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि इससे न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़ा हो रहा है.

'बहस छेड़ने वाला फैसला': डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में अदालतें इंसान की आखिरी उम्मीद होती हैं. लेकिन आज के दौर में दवाब में दिख रही न्यायपालिका का काम क्या बार-बार एक ही राजनीतिक नैरेटिव को हवा देना है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ तथाकथित 'ब्रिटिश नागरिकता' जैसे पहले से निरस्त हो चुके बेबुनियाद आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश देना न्यायपालिका की साख पर बहस छेड़ने वाला फैसला है.

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'निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह': जब इस तरह की याचिकाएं पहले ही सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर खारिज हो चुकी हैं, तो फिर उसी मुद्दे पर जांच का आदेश देना, क्या ये न्याय है या किसी दबाव की झलक? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी, उस परिवार से आते हैं, जिसकी जड़ें इस देश की आजादी और एकता में गहराई तक जुड़ी हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई और सशक्त भारत निर्माण के लिए अपना जीवन झोंक दिया. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी देश की एकता व अखण्डता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. राहुल गांधी को बार-बार बेबुनियाद आरोपों में घसीटना और फिर अदालतों का आदेश आना न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है. अगर फैसले ही संदेह पैदा करें, तो जनता का विश्वास डगमगाना तय है.

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ये बोले जूली: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा कि जनमानस की आवाज राहुल गांधी देश में भाईचारे, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूत करने के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तथाकथित 'ब्रिटिश नागरिकता' जैसे पहले से खारिज हो चुके आरोपों पर CBI जांच का आदेश देना न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है. जब इस प्रकार की याचिकाएं पहले ही उच्च स्तर पर निरस्त हो चुकी हैं, तब उसी विषय को पुनः उठाना उचित प्रतीत नहीं होता. बार-बार निराधार आरोपों को तूल देना और इस प्रकार के आदेश सामने दुर्भाग्यपूर्ण है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता और जनता के भरोसे पर सवाल खड़े करता है.

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