'राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम नहीं, सुतली बम था', ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी

मतदाताओं के पसीने से उन्हें बदबू आती है: उन्होंने कहा कि "चुनाव लड़ने का उनको तरीका नहीं पता, चुनाव लड़ने के लिए उसके पास संगठन नहीं है. चुनाव लड़ने के लिए उसके पास नेता नहीं है. चुनाव लड़ने के लिए उसके पास उम्मीदवार नहीं है. वह पसीना बहाना नहीं चाहते, मतदाताओं के पसीने से उन्हें बदबू आती है. चार-चार बार देश की सत्ता इन लोगों ने संभाली है. 56 साल देश पर राज किया, लोग इनसे उसका जवाब मांगते हैं, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है. लेकिन चुनाव के आसपास आएंगे और कहेंगे वोट चोरी हो गया."

"किन विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं": कृष्ण बेदी ने कहा कि "वे जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, वह किस पर फूटा? वह हाइड्रोजन बम नहीं सुतली बम था. सोनीपत की पूनम देवी ने उनके आरोपों की हवा निकल दी." उन्होंने कहा कि "इस तरह के आरोप लगाकर राहुल गांधी जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा को कम कर रहे हैं. कांग्रेस नेता विहीन है. कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस नीति विहीन है." उन्होंने कहा कि "डेढ़ सौ साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कभी ऐसी नजर नहीं आई. जिस लोकतंत्र ने इनके परिवार के चार-चार लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया. आज उस लोकतंत्र से ये आम आदमी का विश्वास कम करना चाहते हैं. किन विदेशी ताकतों के हाथ में ये खेल रहे हैं. ये बात किसी से छुपी नहीं है."

चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेसवार्ता कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप लगाया था. इस दौरान उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए जहां वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का हवाला दिया, तो वहीं सीएम नायब सैनी के नतीजों के आने से पहले दिए गए बयान को भी प्रमुखता से दिखाया. राहुल गांधी के आरोपों को लेकर ईटीवी भारत ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया.

'बाद में कहेंगे कि नीतीश कुमार ने सरकार चुरा ली': उन्होंने कहा ये "बिहार नहीं गए, शुरुआत कहां से की "वोट चोर गद्दी छोड़". चार दिन के बाद कहां गए. कौन-कौन से देश की यात्रा करके आए?. पूरे चुनाव में बिहार के अंदर कांग्रेस का कोई आदमी नहीं है. तेजस्वी के साथ समझौते के बावजूद पंद्रह सीटों पर आमने-सामने उम्मीदवार उतारे हैं. बाद में कहेंगे कि नीतीश कुमार ने सरकार चुरा ली, वोट चुरा लिया."

'वोट चोरी कर सरकार बनती तो इतने संसाधन क्यों झोंकते': उन्होंने कहा कि "अंदाजा इस बात से लगा लीजिए मोदी जो ने कितनी जनसभाएं बिहार में की है. अमित शाह भी लगातार प्रचार कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ भी प्रचार अभियान में लगे हैं. हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहां पर है. हमारे सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं. सभी सांसद भी चुनाव में काम कर रहे हैं. हमारे प्रदेश के सभी मंत्री वहां चुनाव में जुट हुए हैं. कितने विधायक और अन्य नेता गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, हम पागल हैं क्या? अगर वोट चोरी से सरकार बनती तो हमें क्या जरूरत थी वहां जाने की. वोट चोरी कर सरकार बनती तो हम इतने संसाधन वहां क्यों झोंकते."

'इससे दुखदाई कोई बात हो नहीं सकती है': उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी वहां एक भी दिन गए नहीं और सीटों की बात करते हैं. जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी है, जिस प्रजातंत्र को बचाने के लिए करोड़ों बहनों के सुहाग उजड़े हैं, ऐसे निराधार आरोप लगाकर उन लोगों का अपमान कर रहे हैं. यदि विपक्ष का नेता ऐसा करता है तो इससे दुखदाई कोई बात हो नहीं सकती है."

"रही बात Gen Z की ये भारत है, नेपाल नहीं है": उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी Gen Z की बात करते हैं, इसके पीछे क्या वजह लगती है? बिल्कुल ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं. यह आज ही नहीं, इन लोगों ने 1975 में भी लोकतंत्र को हाई जैक करने की योजना बना ली थी. लेकिन करोड़ों-करोड़ लोग जेल में गए, सड़कों पर आए तब लोकतंत्र बचा. आज ये वही स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन देश का मतदाता और हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम इन लोगों को मुंह नहीं लगाएगा. रही बात Gen Z की, तो ये भारत है. नेपाल नहीं है, जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, वह देश की माटी के सच्चे सपूत हैं. चाहे पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हों.

'यह सीरियस आदमी नहीं है': क्या बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों के खिलाफ कोई कदम उठाने वाली है? इस पर कृष्ण बेदी ने कहा कि "बिहार चुनाव के बाद इनके मुंह पर तमाचा लगेगा. हम पूरी मेजोरिटी के साथ वहां एनडीए सरकार बनाएंगे. उनके पास कोई जवाब नहीं होगा. फिर विदेश भाग जाएंगे. ये सीरियस आदमी नहीं है. बीस-बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, आगे भी मांगेंगे."