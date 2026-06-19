वाराणसी में अनोखे अंदाज में मना राहुल गांधी का जन्मदिन; नेता प्रतिपक्ष को परशुराम जैसा दिखाया
वाराणसी में कांग्रेस नेताओं ने वैदिक मंत्रों के बीच राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया. राहुल की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 10:32 AM IST
वाराणसी: धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 56वां जन्म दिवस अनोखे तरीके से मनाया गया. कांग्रेस नेताओं ने भगवान परशुराम के प्रारूप में राहुल गांधी को दर्शाया और उनके ऊपर दूध से अभिषेक किया. इस दौरान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया.
पूरे विधि-विधान से वैदिक मंत्रों के बीच राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया. इस दौरान राहुल गांधी का स्वरूप भगवान परशुराम की तरह नजर आया. एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान दिखा.
कहीं न कहीं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण नेता के रूप में लांच करने जा रही है. समाजवादी पार्टी के बाद अब राहुल गांधी के माध्यम से कांग्रेस भी एक बार फिर ब्राह्मण नेताओं को और ब्राह्मण वोट को अपने और आकर्षित करने का प्रयास कर रही है.
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन धर्म की नगरी काशी में मां गंगा की गोद में मनाया है. हम लोगों ने उनका दूध से अभिषेक किया है और बाबा विश्वनाथ, मां गंगा से यह प्रार्थना की है कि राहुल गांधी स्वस्थ रहें. एक दिन वह देश का नेतृत्व करें.
विकास सिंह ने कहा कि जिस प्रकार भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा करने के लिए कार्य किया था, उसी प्रकार हम इस तस्वीर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश में संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को हम इस रूप में जन्मदिन मनाया. वह हमारे नेता हैं और हमारा उनके प्रति यही भाव है.
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