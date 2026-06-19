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वाराणसी में अनोखे अंदाज में मना राहुल गांधी का जन्मदिन; नेता प्रतिपक्ष को परशुराम जैसा दिखाया

वाराणसी में अनोखे अंदाज में मना राहुल गांधी का जन्मदिन. ( Photo Credit: ETV Bharat )