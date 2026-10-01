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नक्सलवाद-आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, अब बालाघाट क्यों आ रहे राहुल गांधी, डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष पर निशाना

राहुल के बालाघाट दौरे के पहले सियासी रार, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल बोले- केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने आ रहे राहुल, अबतक कहां थे? शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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राहुल के बालाघाट दौरे के पहले सियासी रार (Source- MP Jansampark)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:00 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 7:12 AM IST

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भोपाल : गुरुवार 1 अक्टूबर को राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल का बयान सामने आया है. राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी केवल पॉलीटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं. भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '' नेता के रूप में उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्र की पुरानी परिस्थितियों और वहां के लोगों की समस्याओं को लेकर पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. राहुल गांधी बार-बार भ्रामक बातें कहकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बालाघाट नक्सल मुक्त होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे समय में वहां राजनीतिक कार्यक्रम करना केवल राजनीति के लिए राजनीति है. यदि कठिन परिस्थितियों के समय राहुल गांधी वहां आते और लोगों के साथ खड़े होते, तो उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती.''

डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष पर निशाना (Etv Bharat)

नक्सलवाद-आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

राजेंद्र शुक्ल ने आगे कहा, " राहुल गांधी जी इतने दिनों के बाद बालाघाट आ रहे हैं. जब इस तरह से विपक्ष के नेता हमारे अपने काम तय करते हैं तो उससे समझ में आता है कि उनमें संवेदनशीलता नहीं है और वो सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए एक तरह से लोगों के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं. हम सब जानते हैं कि बालाघाट नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और कांग्रेस के कुशासन के कारण नक्सल की गतिविधियां बहुत बढ़ी थीं. आतंकवाद की घटनाओं के लिए भी कांग्रेस की गलत नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं. ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सालों पुरानी समस्या को जड़ से खत्म किया है और नक्सल मुक्त क्षेत्र बालाघाट को बनाया है.''

बालाघाट के दो ब्लॉक, 50 गांव में हालात कंट्रोल में

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, '' बालाघाट के दो ब्लॉकों के 50 गांवों में अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के बाद ही इन दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित रिपोर्टिंग और प्रशासनिक पहुंच संभव हो पाई है. पहले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी चुनौती थी. कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है. वर्ष 2003 से पहले जहां संस्थागत प्रसव का स्तर केवल 21 प्रतिशत था, आज यह बढ़कर 92 प्रतिशत हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इन व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. नक्सलवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था. भाजपा सरकार ने इसे प्राथमिकता के साथ समाप्त करने की दिशा में निर्णायक काम किया है. इसी का परिणाम है कि आज बालाघाट के दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं.''

सीएम खुद कर रहे हैं नक्सल मुक्त इलाके की मॉनिटरिंग

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, '' दिसंबर 2025 में क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के बाद ही वहां नियमित रिपोर्टिंग और प्रशासनिक पहुंच प्रभावी रूप से शुरू हो सकी. पहले नक्सलवाद के कारण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन अब हर घटना की रिपोर्टिंग और निगरानी संभव है. सबसे प्रभावित दो ब्लॉकों में सरकार ने तेजी से स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया है. 14 नए स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30-बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया गया है. साथ ही 2 नए पीएचसी, 2 सीएचसी और 10 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं. हर घर और हर बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 4 नए सीडीओपी व 52 अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की पदस्थापना की गई है.

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वर्ष 2003 से पहले जहां संस्थागत प्रसव का स्तर 21 प्रतिशत था, आज यह बढ़कर 92 प्रतिशत हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

डॉक्टरों की कमी दूर की 31 से अधिक की पोस्टिंग हुई

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, '' प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 3,100 से अधिक डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है, जिनमें से 2,600 से अधिक डॉक्टरों ने पदभार ग्रहण कर लिया है. इससे लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी अब काफी हद तक दूर होगी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 25 से 30 हजार की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. यहां निःशुल्क जांच, दवाइयों के साथ मातृ-शिशु स्वास्थ्य, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की समय पर जांच व उपचार की सुविधा मजबूत होगी.''

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के साथ अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है.

Last Updated : October 1, 2026 at 7:12 AM IST

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