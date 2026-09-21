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'बिहार में शाम 7 बजे कोई लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है?' राहुल गांधी ने जमुई घटना पर सम्राट को घेरा

जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसको लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाया.

Rahul Gandhi on Jamui Video
राहुल गांधी का जमुई की घटना पर सरकार से सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 3:40 PM IST

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पटना: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार के जमुई में छात्रा के साथ अभद्रता मामले पर चिंता जताई और कहा कि यह बहुत बैचेन करने वाला है. उन्होंने कहा कि जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है.

बेचैन करने वाली जमुई की घटना- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है. 10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया. उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया. बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे."

'यह 'संस्कृति' नहीं..पितृसत्ता है..'

उन्होंने सवाल किया कि इन लोगों को ऐसी बदतमीजी करने का हक किसने दिया? साथ ही, राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, "यह 'संस्कृति' नहीं है, यह पितृसत्ता है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है. जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है."

बिहार सरकार दे जवाब

राहुल गांधी ने मांग की कि वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर पोक्सो के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?

क्या है पूरा मामला?

दोनों नाबालिग 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा हैं और जमुई शहर के रहने वाले हैं. दोनों शनिवार को कोचिंग करने के बाद स्कूटी से मड़वा पहाड़ घूमने गए थे. लौटने के दौरान सड़क पर कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया. इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया.

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जमुई पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

हिरासत में तीन लोग

जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि 19 सितंबर की घटना है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है. एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद घटनास्थल को रीलोकेट करके रीकंस्ट्रक्ट करके वीडियो में जो अपराधी थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनको चिन्हित किया गया. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में एसआई टीम का गठन किया गया. तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

"सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसको टेक डाउन करने के लिए कारवाई हो रही है. एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है. वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है. उनकी भी गिरफ्तारी जरूर की जाएगी. 5 लोगों की पहचान हो गई है, बाकी जो हिरासत में उनसे पूछताछ करके अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है."- विश्वजीत दयाल, जमुई एसपी

एसपी ने आगे बताया कि वायरल वीडियो को देख करके जब हम लोग पीड़िता से संपर्क किए हैं तो पीड़िता के द्वारा ही बताया गया कि यह घटना जो है 19 तारीख की शाम में 7 बजे के आसपास की है. पिताजी के बयान पर अज्ञात लोगों के एफआईआर हुआ था और हम लोगों ने फिर जो फोटो है जो वीडियो है उसी के आधार पर पहचान करके अन्य अभियुक्तों को हिरासत में लिया है.

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महिला आयोग का पत्र (ETV Bharat)

महिला आयोग ने लिया संज्ञान

इस मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने भी संज्ञान लिया है और जमुई एसपी को पत्र लिखा दया है. पत्र के द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है. आयोग ने कहा कि 19 सितंबर की शाम लगभग 7 में जमुई शहर से कोचिंग करके मड़वा पहाड़ से लौट रही 10वीं की छात्रा के साथ कुछ अपराधिक लोगों द्वारा जबरन मारपीट और बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ है. इसपर कार्रवाई की जाए.

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