झारखंड के नेताओं को राहुल गांधी का टास्क, लोगों को पेसा कानून की बताएं अच्छाई, असंतुष्ट विधायकों को बार-बार दिल्ली नहीं आने की मिली सलाह!
कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने झारखंड के नेताओं को गांव-गांव जाकर पेसा कानून की अच्छाई बताने का टास्क दिया.
Published : January 29, 2026 at 8:51 PM IST
रांची: संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, अपने सभी राज्यों की पीसीसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में 28 जनवरी को मध्य प्रदेश और झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग-अलग अहम बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल शामिल हुए.
बैठक में शामिल हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने फोन पर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन अंसतुष्ट विधायकों को दिल्ली नहीं आने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या या शिकायत हो तो वह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश स्तर से अपनी बात कहें, हर बात पर दिल्ली नहीं आने से वह बचें. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कोटे से हेमन्त सरकार में शामिल मंत्रियों से ये भी कहा कि वह भी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुनें.
झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य वरिष्ठ नेताओं को यह निर्देश दिया कि वह गांव-गांव में जाकर लोगों को पेसा कानून और गठबंधन की सरकार में बनीं पेसा नियमावली की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, ऐसे में सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ते जाना है.
28 जनवरी को हुई बैठक में राहुल गांधी ने झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायकों के बीच उत्पन्न असंतोष को दूर करने की कोशिश करते हुए जहां मंत्रियों को सभी कांग्रेस जनों की बात सुनने की सलाह दी वहीं, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप की उपस्थिति में कहा कि विधायकों को बात-बात पर मीडिया से बात करने और विवादित बयान देने से परहेज करें.
क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को नाराज विधायकों को दिल्ली नहीं आने की देनी पड़ी हिदायत
दरअसल, पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के नेतृत्व में कुल पांच विधायक दिल्ली जाकर झारखंड कोटे के चारों मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. दिल्ली से रांची लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में यह भी कहा था कि बाकी 12 कांग्रेसी विधायक भी योग्य हैं, अगर जरूरत पड़े तो मंत्रियों में रोटेशन होना चाहिए. 28 जनवरी की बैठक के बाद यह साफ हो गया कि कांग्रेस कोटे से फिलहाल कोई मंत्री बदले नहीं जाएंगे.
पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ नेता बैठक में नहीं हुई शामिल
झारखंड कांग्रेस की 28 जनवरी की दिल्ली मुख्यालय के इंदिरा भवन में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस कोटे के मंत्रीगण, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, सांसद सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदीप बलमुचू शामिल हुए. सिर्फ डॉ रामेश्वर उरांव इस बैठक में शामिल नहीं हो सके.
ये भी पढ़ेंं:
अनुशासनहीनता के दायरे में कांग्रेस के 5 विधायकों का व्यवहार, क्या पार्टी करेगी कार्रवाई?
झारखंड कांग्रेस में असंतोष, 5 विधायकों ने दिल्ली में आलाकमान के सामने जताई नाराजगी, रांची लौटे