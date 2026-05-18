राहुल गांधी करेंगे रायबरेली-अमेठी का दो दिवसीय दौरा, जानें पूरा शेड्यूल
19 मई को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और 20 मई को अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:34 PM IST
अमेठी: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 मई को दो दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं. इस दौरान राहुल गांधी 19 मई को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और 20 मई को अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस दौरान राहुल गांधी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, कार्यकर्ताओं, महिलाओं से संवाद और जनता दरबार लगाएंगे.
कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं. राहुल गांधी आगामी 19 मई को दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे उनका काफिला सीधे रायबरेली के ठकुराइन के पुरवा पहुंचेगा, जहां राहुल गांधी बारात घर का उद्घाटन करेंगे.
इसके बाद दोपहर 2 बजे रायबरेली के खीरो में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राहुल गांधी 4 बजे महिला संवाद करेंगे. उनका काफिला सीधे लालगंज के लिए रवाना होगा. जहां एक नवनिर्मित सड़क मार्ग का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी भुयेमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे.
राहुल गांधी दूसरे दिन 20 मई को गेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे जनता दरबार में आम नागरिकों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. इसके बाद राही ब्लॉक के लोधवरिया में मीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करेंगे.
राही में मीरा पासी की मूर्ति के अनावरण के बाद उनका काफिला सीधे अमेठी के लिए रवाना होगा, जहां दोपहर 12:35 बजे अमेठी के गौरीगंज बाईपास के पास तेजी का पुरवा में कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे. यहां कार्यकताओं से मुलाकात कर उनसे आगे की रणनीति साझा करेंगे.
उन्होंने बताया कि कार्यकताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के दिवंगत नेता योगेंद्र मिश्रा के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे. योगेंद्र मिश्रा कांग्रेस और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे. हाल में ही योगेंद्र मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया गया था. इस दौरान राहुल गांधी अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल का दौरा करेंगे. वहां कर्मचारियों से मुलाकात कर अस्पताल के व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे राहुल गांधी लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.