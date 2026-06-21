ETV Bharat / state

राहुल गांधी पहुंचे रायपुर, कांग्रेस नेताओं को देंगे ट्रेनिंग, सत्र को करेंगे संबोधित

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है. इस कैंप में हिस्सा लेने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंचे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, राज्य पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. उसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे अभनपुर के लिए निकले. जहां पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को कई गुरु मंत्र भी देंगे.

रायपुर के बाद अभनपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं की भीड़ राहुल गांधी से मिलने के लिए उमड़ पड़ी. राहुल गांधी का कांग्रेस का गमछा पहनाया गया. उन्हें मालाएं पहनाई गई. स्वागत कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर चले गए.

कांग्रेस के ट्रेनिंग कार्यक्रम में राहुल गांधी (ETV BHARAT)

10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन

इस 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव बढ़ाना है. राज्य भर से ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं. इस ट्रेनिंग के तहत, हिस्सा लेने वाले लोग फील्ड विज़िट करेंगे, 'श्रमदान' (स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा) गतिविधियों में शामिल होंगे. इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों को समझने और ज़मीनी स्तर पर लोगों से अपना जुड़ाव मजबूत करने के लिए गांवों में एक रात बिताएंगे.ट्रेनिंग कैंप के दौरान विषय विशेषज्ञ कई समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित करेंगे.