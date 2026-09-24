राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से फोन पर की बात, जमशेदपुर की घटना को बताया हृदयविदारक

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से फोन पर की बात, जमशेदपुर की घटना को बताया हृदयविदारक
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से फोन पर बात की है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 11:49 PM IST
रांची: जमशेदपुर में घटी हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी की हुई आकस्मिक निधन से पूरा कांग्रेस परिवार शोकाकुल है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपिका पांडेय सिंह से फोन पर बात की. उन्होंने जमशेदपुर में हुए सड़क हादसे में मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की.
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि "दीपिका जी से बात कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी,इस अपूरणीय क्षति की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके और पूरे परिवार के साथ हैं". वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के असामयिक निधन अत्यंत हृदयविदारक घटना बताया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि "दीपिका जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इस असीम दुःख की घड़ी में हम सभी उनके और पूरे परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवार को संबल प्रदान करे".
इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रभारी के. राजू, विधायक दल नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए चारों मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की.
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