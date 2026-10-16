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राहुल गांधी पर FIR की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिखों पर विवादित टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी पर FIR की मांग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज/वाराणसी : सिखों पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. मामले में दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बहस हुई.

याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.