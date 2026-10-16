राहुल गांधी पर FIR की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिखों पर विवादित टिप्पणी का मामला
सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:32 PM IST
प्रयागराज/वाराणसी : सिखों पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. मामले में दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बहस हुई.
याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.
राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई है. याचिका में विवादित टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता बोले- निर्णय का इंतजार : याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र ने बताया कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर जस्टिस विक्रम डी. चौहान की बेंच ने दोनों पक्षों की दो घंटे चली बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है.
वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी. जहां आज याचिकाकर्ता व अन्य की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा. याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र ने बताया कि वाराणसी कोर्ट से जब अर्जी खारिज हुई थी तो इसके बाद फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उन्होंने कहा कि निर्णय का इंतजार है.
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