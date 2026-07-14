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संगठित अपराध के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के तीन गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार

चतरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग के गुर्गे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

चतराः जिले के टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के तीन अपराधियों को हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी कोयला साइडिंग की रेकी कर कारोबारियों में दहशत फैलाकर लेवी वसूलने की योजना तैयार कर रहे थे.

पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, छह जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बोकारो जिले के संजय मूर्ति, आलोक कुमार सिंह और हजारीबाग जिले के अजय करमाली के रूप में हुई है.

जानकारी देते टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पिपरवार थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी

एसपी कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध अपराधी पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो गांव में हथियार के साथ घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर तत्काल विशेष छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई. पुलिस टीम ने कारो गांव में घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को दबोच लिया.

लेवी वसूलने की योजना हुई विफल

एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि तीनों अपराधी राहुल दुबे गैंग से जुड़े हुए हैं. ये टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में संचालित कोयला साइडिंग और कारोबारियों की रेकी कर रहे थे. इसके बाद कारोबारियों में भय का माहौल बनाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम देकर लेवी वसूलने की योजना थी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों की साजिश विफल हो गई. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के अन्य सदस्य कहां-कहां सक्रिय हैं और उनकी क्या भूमिका रही है.