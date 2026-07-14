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संगठित अपराध के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के तीन गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार

चतरा में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. राहुल दुबे गैंग के तीन गुर्गे पकड़े गए हैं.

Rahul Dubey gang Criminals arrested
चतरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग के गुर्गे. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 8:43 PM IST

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चतराः जिले के टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के तीन अपराधियों को हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधी कोयला साइडिंग की रेकी कर कारोबारियों में दहशत फैलाकर लेवी वसूलने की योजना तैयार कर रहे थे.

पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, छह जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बोकारो जिले के संजय मूर्ति, आलोक कुमार सिंह और हजारीबाग जिले के अजय करमाली के रूप में हुई है.

जानकारी देते टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पिपरवार थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी

एसपी कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध अपराधी पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो गांव में हथियार के साथ घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर तत्काल विशेष छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई. पुलिस टीम ने कारो गांव में घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को दबोच लिया.

लेवी वसूलने की योजना हुई विफल

एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि तीनों अपराधी राहुल दुबे गैंग से जुड़े हुए हैं. ये टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में संचालित कोयला साइडिंग और कारोबारियों की रेकी कर रहे थे. इसके बाद कारोबारियों में भय का माहौल बनाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम देकर लेवी वसूलने की योजना थी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों की साजिश विफल हो गई. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के अन्य सदस्य कहां-कहां सक्रिय हैं और उनकी क्या भूमिका रही है.

पुलिस टीम में ये थे शामिल

इस कार्रवाई को सफल बनाने में टंडवा थाना प्रभारी पप्पू शर्मा, पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा और पुलिस अवर निरीक्षक अभिमन्यु कुमार सहित पुलिस बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया.

अपराधियों से पूछताछ जारी

एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राहुल दुबे गैंग के अन्य सदस्य कहां छिपे हुए हैं, उन्हें हथियार किसने उपलब्ध कराए और कोयला क्षेत्र में लेवी वसूली की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि कोयलांचल क्षेत्र में अपराध और रंगदारी पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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