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पलामू के सतबरवा में राहुल दुबे गैंग के द्वारा फायरिंग, दो मजदूर को लगी गोली, चार खोखा बरामद

पलामू: जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर राहुल दुबे गैंग के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना में दो मजदूर को गोली लगी है. जख्मी मजदूर अजय हांसदा और संजय हांसदा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू एसपी कपिल चौधरी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में छानबीन शुरू किया है.

मौके से चार खोखा और पर्चा बरामद

पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद किया है और राहुल दुबे गिरोह से जुड़ा हुआ पर्चा बरामद किया है. पुलिस ने दोनों जख्मी मजदूर को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती करवाया है. जहां दोनों की स्थिति सामान्य बनी हुई है. हालांकि बेहतर इलाज के लिए दोनों मजदूर को रिम्स रेफर किया गया है. अजय हांसदा के पैर में जबकि संजय को पेट में गोली लगी है. फायरिंग की घटना गुरुवार की देर रात दो बजे के बाद हुई है.

पलामू एसपी ने की घटना की पुष्टि