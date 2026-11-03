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अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा के बाद झारखंड में अपराध की दुनिया के दो नए चेहरे, पुलिस के लिए चुनौती बने 'दो आर'

गैंगस्टर राहुल सिंह और राहुल दुबे ( ETV bharat )

रांची: झारखंड में संगठित अपराध की दुनिया में एक बार फिर नए नाम तेजी से उभर रहे हैं. कभी अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा जैसे अपराधियों के नाम से दहशत का माहौल था. इनके मारे जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा. लेकिन अब अपराध की दुनिया में दो नए नाम चर्चा में हैं राहुल सिंह और राहुल दुबे. अपराध जगत में इन दोनों को लेकर ‘दो आर’ की चर्चा हो रही है. दोनों गैंग झारखंड पुलिस के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई जारी, फिर भी अंकुश नहीं