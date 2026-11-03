अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा के बाद झारखंड में अपराध की दुनिया के दो नए चेहरे, पुलिस के लिए चुनौती बने 'दो आर'
झारखंड के अपराध की दुनिया में दो नए नामों ने पुलिस के सामने नई चुनौती पेश की है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 1:49 PM IST
रांची: झारखंड में संगठित अपराध की दुनिया में एक बार फिर नए नाम तेजी से उभर रहे हैं. कभी अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा जैसे अपराधियों के नाम से दहशत का माहौल था. इनके मारे जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा. लेकिन अब अपराध की दुनिया में दो नए नाम चर्चा में हैं राहुल सिंह और राहुल दुबे. अपराध जगत में इन दोनों को लेकर ‘दो आर’ की चर्चा हो रही है. दोनों गैंग झारखंड पुलिस के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं.
पुलिस की कार्रवाई जारी, फिर भी अंकुश नहीं
ऐसा नहीं है कि पुलिस इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. दोनों गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां हो रही हैं. पुलिस की कार्रवाई में इनके कई गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मुठभेड़ के दौरान भी दोनों गिरोहों से जुड़े अपराधियों को गोलियां लगी हैं. इसके बावजूद इन गिरोहों की गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है. खास बात यह है कि इनके अपराध का तरीका केवल वारदात को अंजाम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने की रणनीति भी अपनाई जा रही है.
पहले वारदात, फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी
इन गिरोहों का एक खास पैटर्न सामने आ रहा है. पहले किसी कारोबारी, ठेकेदार या संस्थान को निशाना बनाया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटना की जिम्मेदारी ली जाती है. धमकी भरे संदेशों और जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट के जरिए अपराधी अपनी मौजूदगी और प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं. इसका मकसद केवल रंगदारी वसूलना नहीं, बल्कि कारोबारियों और आम लोगों के बीच भय का माहौल बनाना भी है. हाल के दिनों में राहुल दुबे गैंग की ओर से सीसीएल के सीएमडी तक को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया. इससे स्पष्ट है कि इन गिरोहों का दुस्साहस अब बड़े सरकारी संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच रहा है. ऐसे में पुलिस के सामने केवल अपराधियों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क, सोशल मीडिया गतिविधियों और संरक्षण तंत्र को ध्वस्त करने की भी चुनौती है.
दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी इन दोनों गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की रणनीति बनाई है. आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह के अनुसार, राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है. दोनों अपराधी फिलहाल विदेश में रहकर झारखंड में अपने आपराधिक नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं. इनके इशारे पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय गुर्गे कारोबारियों, ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों को निशाना बनाते हैं. रंगदारी की मांग, धमकी और रकम नहीं मिलने पर फायरिंग कर दहशत फैलाने जैसी घटनाओं में इनके गिरोह की संलिप्तता सामने आती रही है. विदेश में बैठकर अपराध संचालित करने के कारण पुलिस के लिए इन तक सीधे पहुंचना चुनौती बना हुआ था. अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इनकी तलाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा सकेगी.
राहुल सिंह के गिरोह का कई जिलों में नेटवर्क
राहुल सिंह पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़ा हुआ था. मार्च 2025 में पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह ने गिरोह की कमान संभालने का दावा किया था. इसके बाद उसके गुर्गों ने झारखंड के कोयला और औद्योगिक क्षेत्रों में रंगदारी वसूलने का नेटवर्क सक्रिय किया. रांची, रामगढ़, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार में उसके गिरोह की गतिविधियां सामने आती रही हैं. कारोबारियों और ठेकेदारों को धमकी देने से लेकर निर्माण साइटों पर फायरिंग तक की घटनाओं में उसके गिरोह का नाम आया है.
राहुल दुबे का गिरोह भी लगातार दे रहा चुनौती
दूसरी तरफ राहुल दुबे का गिरोह भी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. गिरोह के सदस्य रंगदारी के लिए कारोबारियों और ठेकेदारों को निशाना बना रहे हैं. हाल के दिनों में हजारीबाग और रांची में हुई फायरिंग की घटनाओं में राहुल दुबे के गिरोह का नाम सामने आया है. 29 अक्टूबर की रात हजारीबाग के मटवारी स्थित एके इंटरनेशनल होटल पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल दुबे के नाम से जिम्मेदारी लेने और होटल संचालक को धमकी देने वाली पोस्ट सामने आई. 30 अक्टूबर को रांची पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया. इसके बाद हथियार सप्लायर जियाउल हबीब को भी गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार गुर्गों को सजा दिलवाने पर जोर
आईजी नरेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों गिरोहों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है. मुठभेड़ की घटनाओं में पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाएगा कि ऐसे मामलों को चिह्नित कर स्पीडी ट्रायल कराया जाए, ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
धमकी मिलने पर पुलिस को गोपनीय जानकारी दें
आईजी अभियान ने उन लोगों से भी अपील की है, जिन्हें इन गिरोहों की ओर से धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि कारोबारी, ठेकेदार या अन्य प्रभावित लोग गोपनीय तरीके से पुलिस को इसकी जानकारी दें. पुलिस उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगी और सुरक्षा के जरूरी कदम उठाएगी.
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्क खत्म करना
दरअसल, संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी या एनकाउंटर तक सीमित नहीं हो सकती. किसी गिरोह का सरगना जेल में हो या राज्य से बाहर, उसका नेटवर्क सक्रिय रहने पर अपराध की घटनाएं जारी रह सकती हैं. रंगदारी की वसूली, धमकी देने वाले गुर्गे, हथियारों की उपलब्धता और सोशल मीडिया के जरिए गिरोह की ब्रांडिंग इस नेटवर्क को मजबूती देते हैं. ऐसे में झारखंड पुलिस के सामने ‘दो आर’ यानी राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की चुनौती है. सवाल यह भी है कि अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा जैसे अपराधियों के दौर के बाद क्या झारखंड में संगठित अपराध फिर नए चेहरों के साथ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है? पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ‘दो आर’ की दहशत पर कानून का कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है.
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