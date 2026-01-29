ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस : राहुल-खड़गे ने लिया संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक, 3 माह का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश

पवन खेड़ा की मौजूद की चर्चा का विषय रही : वहीं, बैठक में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के मौजूदगी चर्चा का विषय रही. ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मामलों में पवन खेड़ा को बैठक में शामिल किया गया. हालांकि, पवन खेड़ा मूलत: उदयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से दिल्ली में ही सक्रिय हैं. ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के मसलों में उनकी मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी मौजूद रहे. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई में होने के चलते बैठक में नहीं आ सके.

जयपुर: जिन राज्यों में संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है, अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन राज्यों के प्रमुख नेताओं की बैठकर लेकर संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं. गुरुवार को जहां राहुल-खड़गे ने मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक ली थी तो वहीं गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बैठक ली और संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक लिया.

तीन माह का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश : बैठक में जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक लिया और अब तक किए गए कामकाज पर संतोष व्यक्त किया तो वहीं मनरेगा और SIR को लेकर भी फीडबैक लिया जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा आंदोलन को गांव ढाणी तक ले जाने और SIR के मामले में भी किए गए कामकाज को लेकर जानकारी दी.

उसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को आगामी तीन माह के संगठनात्मक कामकाज का एक्शन प्लान कर तैयार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव के बाद पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को पूरे राजस्थान का दौरा करना चाहिए और अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि 3 महीने के बाद राजस्थान कांग्रेस के कामकाज की फिर से समीक्षा होगी. हालांकि, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान कांग्रेस से कामकाज से संतुष्ट नजर आए.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान कांग्रेस के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया है. जिस तरह से राजस्थान में SIR को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उसको हमने उजागर किया है. जिन मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो चुका था, उन मतदाताओं के नाम एक पेन ड्राइव के माध्यम से प्रिंटेड फार्म भेजकर काटना चाह रहे थे, लेकिन राजस्थान में हमारे मजबूत संगठन ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया.

जूली ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें भी हमने सरकार को घेरने का काम किया है. हकीकत यह है कि राजस्थान में पर्ची सरकार की जो परिभाषा बन चुकी है, जब तक दिल्ली से कोई पर्ची नहीं आती तब तक यह सरकार नहीं चल सकती. एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को कर्ज में दबाने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार राजस्थान के हर व्यक्ति को कर्ज में डूबा रही है. राजस्थान के हर व्यक्ति पर एक लाख का कर्ज है. हमारी सरकार ने जो योजना शुरू की थी उन्हें बंद कर दिया गया है. हमने हमारे कामकाज से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत करवाया है. आगे भी राजस्थान कांग्रेस अच्छा काम करेगी.