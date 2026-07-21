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दिल्ली में राहुल-अखिलेश हिरासत में, लखनऊ में सपा-कांग्रेस का हंगामा, कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए ले गई पुलिस

लखनऊ : दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के विरोध में लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जन भवन की और कूच किया. लेकिन पुलिस ने सभी को रोक कर हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीटते हुए ले गई और बस में बैठा दिया.

मंगलवार शाम को कांग्रेस के साथ ही सपा के कार्यकर्ताओं ने जन भवन का घेराव किया. भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. जन भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था. प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई. जन भवन की तरफ कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस बल ने रोक लिया. इसपर कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोंकझोंक भी हुई.

लखनऊ में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों से इको गार्डन भेजा. शहर अध्यक्ष अमित त्यागी और शहजाद आलम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया. शहर अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कल छात्रों पर लाठी चार्ज कराया यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है. छात्रों के समर्थन में आज हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने गए तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया. यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.