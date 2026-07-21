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दिल्ली में राहुल-अखिलेश हिरासत में, लखनऊ में सपा-कांग्रेस का हंगामा, कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए ले गई पुलिस

बड़ी संख्या में सपा-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जन भवन की और कूच किया. लेकिन पुलिस ने सभी को रोक कर हिरासत में ले लिया.

लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन.
लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 9:38 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 10:00 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के विरोध में लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जन भवन की और कूच किया. लेकिन पुलिस ने सभी को रोक कर हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीटते हुए ले गई और बस में बैठा दिया.

मंगलवार शाम को कांग्रेस के साथ ही सपा के कार्यकर्ताओं ने जन भवन का घेराव किया. भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. जन भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था. प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई. जन भवन की तरफ कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस बल ने रोक लिया. इसपर कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोंकझोंक भी हुई.

लखनऊ में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों से इको गार्डन भेजा. शहर अध्यक्ष अमित त्यागी और शहजाद आलम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया. शहर अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कल छात्रों पर लाठी चार्ज कराया यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है. छात्रों के समर्थन में आज हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने गए तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया. यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.

अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया.
अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले ही हिरासत में लिया : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस कार्यालय से जन भवन की ओर प्रदर्शन के लिए कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को इसकी खबर लग गई और अजय राय को बीच रास्ते में गाड़ी के अंदर ही हिरासत में ले लिया गया.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि अखिलेश यादव की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है. बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उनकी मांग है कि अखिलेश यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए.

दीपक रंजन ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. सरकार इन मामलों को रोकने में नाकाम रही है. उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.

यह भी पढ़ें : पीएमओ के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया

Last Updated : July 21, 2026 at 10:00 PM IST

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