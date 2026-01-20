यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर बैटिंग करेंगे राहुल-अखिलेश, पोस्टर ने बढ़ाया सियासी पारा
क्रिकेट खिलाड़ी के पोशाक वाली पोस्टर ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियाों को बढ़ा दिया है.
रायबरेली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एकदिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, उनके स्वागत में लगा एक अनोखा पोस्टर ने यूपी के सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है, पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेट खिलाड़ी के पोशाक में दिखाया गया है, जिसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाले गठबंधन पर विराम लगा दिया है. दोनों के टी शर्ट पर इंडिया लिखा है, जबकि दोनों के दाहिने हाथ में बैट है.
पोस्टर ने बढ़ाई सियासी पारा: बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल निर्मल ने यह पोस्टर लगवाया है. जिसमें दोनों को 2027 व 29 का कप्तान बताने की कोशिश की गई है. हालांकि पोस्टर की भनक जैसे ही जिला प्रशासन को लगी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर हटा लिया गया. राहुल गांधी से भुएमऊ गेस्ट हाउस में मिलने के बाद पूर्व विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं. राहुल गांधी को चिट्ठी के माध्यम से अवगत करा दिया है. उन्होंने इन समस्याओं पर विचार करने की बात कही है, इसके अलावा सताव व खीरों में भी एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है.
संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राहुल गांधी: बता दें कि रायबरेली संसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल देर शाम अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे. इस दौरान कांग्रेस कार्यक्रताओं ने उनका बछरावा से लेकर भुएमऊ गेस्ट हाउस तक कई जगह स्वागत किया. राहुल गांधी ने भुएमऊ गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम किया और सुबह नौ बजे से साढे़ ग्यारह बजे तक जन प्रतिनिधियों और विभिन्न डेलीगेशन से मुलाक़ात की, इसके बाद पौने ग्यारह बजे आईटीआई राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे, जहां रायबरेली प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया.
इसके बाद नगर पालिका के चेयरमैन शत्रोहन सोनकर के यहाँ जाएंगे, जहां हाल ही में हुई उनके बेटे की शादी के बाद वर वधु को आशीर्वाद देंगे, फिर राहुल गाँधी रोहनिया ब्लॉक के उमरन जाएंगे जहाँ मनरेगा बचाओ चौपाल की अध्यक्षता करेंगे, तथा जनता से मुलाकात करेंगे.