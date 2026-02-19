ETV Bharat / state

राहौद लूटकांड का खुलासा, खुजली पाउडर डालकर करते थे लूट, दो आरोपी गिरफ्तार दो फरार

जांजगीर चांपा :जांजगीर चांपा जिला के राहौद में किसान से ढाई लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है,जबकि 2आरोपी फरार हैं. पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने जांजगीर चांपा जिला के अलावा कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, सारंगढ़ में 9 लाख 83 हजार रुपए से अधिक के लूट और उठाई गिरी की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक, 3 मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और 10 हजार रुपये नगद बरामद किया है.





राहौद लूटकांड का खुलासा



राहौद में हुई लूट की घटना की तलाश में पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी की डिटेल खंगाली .इसके बाद आरोपियों के बिलासपुर की ओर जाने की सूचना पर बिलासपुर पुलिस की मदद से तलाश की, जहां बाइक को बिलासपुर से बरामद किया गया .वहीं बिलासपुर के एक होटल से दो आरोपियों को हिरासत मे लेकर पूछताछ की. आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आई कार्ड बनवाया था. आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बिहार और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी चोरी और उठाई गिरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चोरी के बाइक, 3 मोबाइल, 10 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.