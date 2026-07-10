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वायरल ऑडियो-वीडियो के बाद रहीमाबाद के दरोगा सस्पेंड, रिश्वत मांगने का आरोप

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाने में तैनात उपनिरीक्षक (दरोगा) गुड्डू प्रसाद को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद निलंबित कर दिया गया है. वायरल वीडियो में दरोगा पर एक मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपी पक्ष से कथित तौर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.



एसपी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उपनिरीक्षक गुड्डू प्रसाद से जुड़ा एक ऑडियो-वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है. प्रारंभिक जांच में यह वीडियो रहीमाबाद थाने में एक दर्ज मुकदमा जुड़ी प्रतीत हुई है. यह मुकदमा धोखाधड़ी के तहत दर्ज है.

आरोप है कि इस मामले की विवेचना के दौरान दरोगा ने आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहे लोगों से धनराशि की मांग की थी. वायरल ऑडियो-वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए उपनिरीक्षक गुड्डू प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अलीगंज को सौंप दी गई है.



पुलिस का कहना हैं कि फिलहाल यह केवल प्रारंभिक जांच का मामला है. वायरल ऑडियो-वीडियो की सत्यता, उसमें की गई बातचीत और लगाए गए आरोपों की गहन जांच की जाएगी. जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे. उनके आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.