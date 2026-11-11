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रिश्वतखोरी के आरोप में आरक्षी प्रेम नारायण निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने लिया एक्शन

लखनऊ: रहीमाबाद थाने में तैनात एक सिपाही का सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप है. हालांकि, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमित कुमार आनंद ने आरोपी आरक्षी प्रेम नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं. हालांकि, संबंधित दुकानदार ने इसे पुराना लेनदेन बताते हुए रिश्वत की बात से इनकार किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस की छवि धूमिल होने के चलते यह सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.



सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और ऑडियो में आरोप लगाया गया था कि थाना रहीमाबाद में नियुक्त आरक्षी प्रेम नारायण द्वारा एक स्थानीय व्यापारी से 5000 की रिश्वत ली जा रही है. सिपाही प्रेम नारायण थाने में चालक के रूप में सरकारी वाहनों का संचालन और देखरेख करता था. उसका पूर्व से थाना सैरपुर के लिए स्थानांतरण प्रस्तावित था, लेकिन वीडियो और ऑडियो वायरल होते ही डीसीपी उत्तरी ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है.



​पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक पड़ताल में सामने आया कि यह वीडियो ग्राम तरवा स्थित अम्मार रिजवी की गिट्टी-मोरंग की दुकान का है. व्यापारी अम्मार अली ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्होंने सिपाही को कोई रिश्वत नहीं दी है. उन्होंने बताया कि सिपाही ने उनकी दुकान से भवन निर्माण सामग्री खरीदी थी, जिसमें से कुछ सामान आंशिक रूप से वापस किया गया था. उसी के एवज में 2000 वापस किए गए थे.

